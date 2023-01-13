Чому M2 Bradley важливі для ЗСУ: Ходжес розповів про перспективи отримання БМП

США продовжує надавати потужну військову допомогу Україні. Зокрема, нещодавно Байден оголосив про новий пакет, вартістю 3 мільярди доларів, до якого увійшли і БМП Bradley.

Колишній командувач американськими військами в Європі Бен Ходжес розповів, що таких бойових машин на американських складах є багато. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

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Чому передача Bradley важлива для України

Ходжес також наголосив, що ці БМП – це хороша зброя, яку використовують і самі американці.

Вони дадуть солідну вогневу підтримку українським збройним силам, але БМП не вічні. І їх можна знищити,

– зауважив генерал.

Він зазначив, що українським солдатам треба навчитися, як їх правильно використовувати на полі бою.

Крім того, за словами генерала, передача Bradley – це також важливий психологічний крок. Адже якщо США нададуть Україні БМП, то цього слід очікувати і від інших партнерів.

В Росії запустили фейк про знищення в Україні БМП Bradley

У щоденному звіті "перемог окупантів" російський генерал Ігор Конашенков заявив, що окупанти знищили в Україні американську техніку, яку ЗСУ отримають лише через кілька тижнів.

Він сказав, що протягом доби росіяни знищили 11 українських танків та 17 бойових машин піхоти.

Крім того, Конашенков зазначив, що окупанти вивели з ладу 4 БМП "Bradley", які Україна ще навіть не отримала.

Україна отримає БМП Bradley: коротко