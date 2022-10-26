"Такого ніхто не очікував": генерал зі США визнав величезну помилку в оцінці армії Росії

На початку повномасштабного вторгнення Росії до України, українці продемонстували надлюдські якості та велику жагу до перемоги. Бен Ходжес визнає, що переоцінив можливості росіян, але на це є кілька причин.

Про це на ютуб-каналі Марка Фейгіна "ФЕЙГИНLIVE" розповів колишній командир армії США у Європі Бен Ходжес, передає 24 канал. Він також зазначив, що зробив величезну помилку, бо надто переоцінив можливості та якість російських військ.

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Бен Ходжеc каже, що намагався зрозуміти, чому гадав, що росіяни такі сильні. На думку генерала, є три причини:

Не змогли оцінити глибину корупції всередині міноборони Росії:

Також, за словами Ходжеса, ніхто не врахував, що звіти про цифри – були фейковими. Жахлива корупція і навіть якість їжі у російських солдатів – їх їжа багато де протермінована.

Відсутність військового досвіду;

Опираючись на російське вторгнення до Грузії, Сирії, на Донбас, я дійшов до висновку, що у російської армії багато досвіду. Але такий досвід є лише у невеличкої частини, яка брала участь у всьому цьому,

– зазначає військовий.

Саме тому, на думку Бена Ходжеса, ми можемо побачити смішні помилки армії Росії – багатокілометрова колона з технікою на одній дорозі, наприклад.

Російські навчання, які вони проводили – це були більше демонстративні дії чи паради, але не навчання.

"Тому увесь світ бачив збиті російські гелікоптери, знищені танки – все це тому, що в них не було досвіду. Найбільший злочин – відправити солдата на фронт без належної підготовки", – резюмує Ходжес.

Детально про помилки США, які призвели до повномасштабного вторгнення Росії в Україну: дивіться відео

Росіяни продовжують брехати та сіяти фейки

У Росії розповсюджують нові фейки про те, що Україна буцімто готується до "провокації", яка пов'язана з підривом так званої "брудної бомби". За словами пропагандистів, мета Києва – звинуватити Кремль у застосуванні зброї масового знищення.

У міноборони Росії стверджують, що "привели в готовність сили та засоби на випадок підриву "брудної бомби" Україною". Щоб прикрасити свої заяви про "брудну бомбу" Росія використала підроблене фото.