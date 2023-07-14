Звертався до інших людей: Воллес виправдався за свій випад про подяку Британії

Бен Воллес пояснив свою заяву про нібито недостатню вдячність українців Великій Британії за її допомогу у війні проти Росії. Він вважає, що його слова про подяку Лондону були спотворені.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес зробив допис у соцмережах. У ньому політик висловився щодо стосунків Києва й Лондона та допомоги Україні у протистоянні повномасштабній російській агресії.

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Як британський міністр пояснив свій випад

Воллес написав, що його слова про Україну та подяку спотворили. Він заявив, що тоді звертався не до урядів, а до громадян та парламентів міжнародної спільноти.

Я обговорював виклики, які можуть виникнути, коли ми працюємо над спільною метою допомогти Україні придбати необхідне для перемоги. Я говорив про необхідність, щоб Україна іноді визнала, що в багатьох країнах та в деяких парламентах немає такої сильної підтримки, як у Великій Британії,

– пояснив він.

Що сказав Воллес про Україну

Міністр назвав відносини між Лондоном та Києвом партнерськими, а себе – людиною, яка була в авангарді активізації підтримки України. Чиновник пообіцяв підтримувати нашу державу доти, поки це буде потрібно.

Але національні парламенти часто мають конкуруючі потреби, і Україна та Британія повинні продовжувати заохочувати цю сильну підтримку, використовуючи факти та дружбу,

– додав Воллес.

Він також написав, що понад 70% британців підтримують Україну. За його словами, цей рейтинг підтримки є одним з найвищих в Європі.

Що кажуть про слова Воллеса в Україні