"Яка зухвалість": Нетаньягу різко розкритикував прокурора МКС, який вимагає ордер на його арешт
Джерело:Reuters
Вдень 20 травня МКС запросив ордер на арешт лідерів ХАМАС, а також прем'єра та міністра оборони Ізраїлю. Наразі очільник уряду останньої прокоментував подібне рішення.
Лідерів ХАМАС підозрюють у вчиненні воєнних злочинів і злочинів проти людяності в Ізраїлі та Секторі Гази. Ізраїльським очільникам інкримінують те саме, проте на території Сектора Гази.
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Як відреагував ізраїльський прем'єр
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що рішення прокурора МКС вимагати ордер на його арешт було абсурдним. За його словами, такі дії спрямовані проти усього народу його країни.
Я з огидою відкидаю порівняння прокурора в Гаазі між демократичним Ізраїлем і масовими вбивцями ХАМАС. З якою зухвалістю ви порівнюєте ХАМАС, який вбивав, палив, різав, обезголовлював, ґвалтував і викрадав наших братів і сестер, із солдатами ЦАХАЛ, які ведуть справедливу війну, яка не схожа на жодну іншу,
– наголосив він.
Глава уряду Ізраїлю також назвав це рішення "абсолютним спотворенням реальності". Він пообіцяв своєму народові, що подібна спроба "зав'язати руки Ізраїлю" обов'язково провалиться.
Як реагують на це рішення у світі: основне
- Ультраправі ізраїльські міністри фінансів та нацбезпеки Бецалель Смотрич та Ітамар Бен-Гвір звинуватили головного прокурора МКС в антисемітизмі. Вони наголосили, що запит ордерів на арешт Нетаньягу та Галанта – це прояв лицемірства та ненависті.
- Міністр фінансів Ізраїлю також висловив свою підтримку Нетаньягу та Галанту, а також наголосив, що "ордери на арешт для них – це ордери на арешт для всіх нас". Водночас Бен-Гвір закликав Ізраїль припинити свою участь в "антисемітських" міжнародних судових процесах у Гаазі.
- У США також відреагували на те, що МКС запросив ордери на арешт для Беньяміна Нетаньягу та Йова Галанта. Джо Байден та Ентоні Блінкен назвали такий крок ганебним. У цьому ключі висловився Ентоні Блінкен. Він сказав: США відкидають заяву Каріма Хана, бо в ній Ізраїль прирівняли до ХАМАС.
- На думку Блінкена, прокурор МКС поспішив. Він мав "надати ізраїльській правовій системі повну і своєчасну можливість продовжити розгляд справи". Адже Держава Ізраїль була готова співпрацювати, а сам Карім Хан мав навідати країну наступного тижня.