Удари по мостах були дуже ефективними: як вони зіпсували логістику росіян біля Бердянська

Упродовж останніх кількох місяців українські військові успішно обстрілюють мости на тимчасово окупованому Півдні. Це суттєво ускладнило логістику для загарбників.

Про це 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов, зауваживши, що окупанти болюче відчули удари і по Керченському мосту, і по інших мостах на Півдні України.

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Мають проблеми з логістикою

Як наголосив Дудукалов, після серії ударів по мостах окупанти були змушені постачати військову техніку, особовий склад та боєкомплект переважно з Маріупольського напрямку. Частина логістики вони налагодили морем через Бердянський порт.

Можу сказати, що влучні удари по складах та шляхах сполучення прекрасно відпрацювали. Окупанти витратили багато часу на передислокацію. Вони досі відчувають цю проблему,

– зауважив Дудукалов.

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Деяку техніку, казарми та склади з боєприпасами окупанти розташовують поруч з будівлями, де живуть цивільні. На жаль, у такому випадку неможливо поцілити у ці об'єкти. Адже постраждають мирні українці.

Вибухи в Бердянську: коротко