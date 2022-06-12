У Бердянську під ранок пролунали вибухи, пів міста без електрики

У Бердянську ранок розпочався з вибухів. За попередніми даними, вибухнула підстанція біля торгового центру "Амстор".

Зранку 12 червня у Бердянську пролунали 3 вибухи. Пів міста залишилося без світла. За попередніми даними, вибух трапився на електричній підстанції.

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На підстанції спалахнула велика пожежа – чорний дим огорнув пів міста. Що саме трапилось наразі невідомо, а масштаби вибуху ще уточнюють. Місцеві ЗМІ обіцяють надати інформацію згодом.

Комендантська година введена у більшості районах на Запоріжжі

11 червня Запорізька обласна військова адміністрація встановила у Бердянському районі комендантську годину – вона триватиме до 5 ранку 13 червня. Бережіть себе та допомагайте ЗСУ виконувати їхню роботу спокійно.

Наразі в Запорізькій області ведуться активні бойові дії. Тож на територіях Василівського, Бердянського, Мелітопольського та Пологівського районів Запорізької області ввели тривалу комендантську годину. Вона почалася о 22.00 годині 11 червня року та закінчиться аж о 05:00 13 червня.

Зважаючи на активні бойові дії, що ведуться в області та враховуючи реальну загрозу життю і безпеці людей, а також для забезпечення громадського порядку під час святкування Трійці у 2022 році обласною військовою адміністрацією прийнято рішення про введення подовженої комендантської години в окремих районах області,

– сказав очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

Оборона запорізького краю триває. В ОВА попросили з розумінням поставитись до введених обмежень.

В окупованій частині Запоріжжя почастішали вибухи

У тимчасово окупованій частині Запорізької області стали часто лунати вибухи. Зокрема 22 травня прогримів вибух в тимчасово окупованому Енергодарі. Вибух стався у під'їзді, де проживає матір гауляйтера міста Андрія Шевчика. Внаслідок цього державний зрадник та двоє його охоронців отримали поранення та потрапили в реанімацію.

30 травня у Мелітополі в центрі міста вибухнув автомобіль. Спершу місцеві ЗМІ повідомляли, що внаслідок цього постраждала племінниця гауляйтера Євгена Балицького. Згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що жертвою вибуху могла стати колаборантка Галина Данильченко, яка після вибуху захотіла піти у відставку заявивши, що побоюється через своє життя.

2 червня в окупованій в порту окупованого Бердянська прогримів потужний вибух. Місцеві гауляйтери заявили, що вибух нібито стався через розмінування території. Але місцеві ЗМІ писали, що вибух могли організувати українські партизани, які активно діють на Запоріжжі.

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