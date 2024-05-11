Росія надто зловживала: як партнери реагують на ядерні погрози Путіна

Владімір Путін знову почав погрожувати ядерною зброєю. Але Захід вже значно легше реагує на такі заяви диктатора.

Про це 24 Каналу розповів боєць ЗСУ, політолог Тарас Березовець, зауваживши, що Росія регулярно проводить різні інформаційні спецоперації проти наших союзників. Але вкиди з ядерною зброєю вже дійшли до абсурду.

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Ядерні погрози продовжуються

Як наголосив Березовець, на сьогодні поріг вразливості союзників України є надзвичайно низьким. Адже свого часу Росія занадто зловживала з погрозами. Це стосується і заяв про ядерну зброю.

Якщо в перші рази реакція була занадто гострою, то зараз притупилася. Ми бачимо, що реакція на навчання Росії з тактичною ядерною зброєю була спокійною та врівноваженою. Противник довго лякає "ядерною дубинкою",

– зауважив Березовець.

Росія вже поширювала міфи про власні ракети "Кинджал" та "Циркон". Усі вони були успішно збити в небі над Україною. Путін вже не має чим дивувати, тому реакція на його погрози є більш врівноваженою та спокійною.

До прикладу, нещодавно представниця МЗС Росії Марія Захарова погрожувала вдарити по Лондону та Брюсселю. На це буквально ніхто серйозно не реагував.

Ядерні погрози Росії: коротко