У Бериславі росіяни атакували поліцейських з дрона: боєприпас влучив у дах їхнього авто

Росіяни щодня атакують нашу державу дронами та крилатими ракетами. Зокрема, внаслідок удару безпілотника по автівці в місті Бериславі в Херсонській області, постраждало двоє правоохоронців.

У п'ятницю, 11 серпня, голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін розповів про удар, який здійснили загарбники по автомобілю поліцейських в Бериславі. Як відомо, двох постраждалих силовиків госпіталізували до медичного закладу.

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Росія хотіла вбити поліцейських

Зі слів очільника регіону зрозуміло, що до ворожого безпілотного літального апарата був прикріплений снаряд. Власне, дрон підлетів до машини, у якій сиділи поліцейські, після чого його скинув просто-таки на дах авто.

У Бериславі росіяни атакували поліцейських з дрона. Один із боєприпасів влучив на дах службової автівки. Внаслідок цього двоє правоохоронців отримали поранення. Їх шпиталізували до лікарні,

– йдеться у повідомленні.

Зверніть увагу! Як пише Прокудін, лише за добу російські окупанти здійснили 60 обстрілів, випустивши 237 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", безпілотників та авіації. Зокрема, по Херсону російська армія випустила 10 снарядів.

Внаслідок цих обстрілів 9 людей постраждало, а також було пошкоджено житлові квартали, приміщення центру гуманітарної допомоги, територію садового товариства, заводу та медичного закладу.

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