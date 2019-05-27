22:42
27 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БУНТ В ОДЕСЬКІЙ КОЛОНІЇ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОПАРЛАМЕНТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Помста коханки Путіна. Ненависний пропагандист
      Вєсті Кремля
      17:07, 25 травня
      Вєсті.UA: Партія "Зважені" від Мосійчука. Українська "Гра Престолів"
      Вєсті.UA
      21:48, сьогодні
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, 24 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Блоги Повернись живим
      БУНТ В ОДЕСЬКІЙ КОЛОНІЇ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОПАРЛАМЕНТ
      Повернись живим

      Бесстрашная: история о маме, которая поехала освобождать пленного сына, но так и не вернулась...

      824
      Галина Куприй, мать бывшего пленного, которая пропала без вести 5 лет назад
      Галина Куприй, мать бывшего пленного, которая пропала без вести 5 лет назад / Фото из открытых источников

      Оля, я слышу, как там в застенках кричат люди. Страшно, – говорит Галина Куприй, мама "моего первого пленника" Виталия Ковальчука.

      Это был 2014 год: мне только что исполнилось 23, АТО в Украине идет уже три недели. Галина говорит со мной по телефону, стоя под зданием СБУ в тогда еще оккупированном Славянске. Она не знает, что сына скоро освободят, а я еще не называю Виталика "первым пленником", потому что не подозреваю, что пять лет спустя посчитаю: с 2014- го по 2019-й писала о десятках военнопленных – живых, погибших, освобожденных и тех, кто, к сожалению, до сих пор в плену.

      Читайте также: Украинские военные разгромили позиции боевиков на Донбассе: яркое видео

      Весной 2014-го Галина Куприй поехала в Славянск спасать старшего сына Виталия Ковальчука. Вы наверняка видели видео с ним: парень с огромным фингалом под глазом говорит на камеру одному из российских "телеканалов", что на Донбассе идет настоящая война. Виталик попал в плен в апреле 2014 года, когда в составе группы пошел в разведку под Славянск. Тогда двоих его товарищей, 18-летнего Юрия Поправку и 25-летнего Юрия Дяковского, после адских пыток убили боевики.

      Виталий Ковальчук - пленный
      Виталий Ковальчук, сын Галины Куприй

      С Галиной Куприй у меня сложились особенные взаимоотношения, хоть мы никогда не виделись вживую. Были, например, дни, когда она в отчаянии говорила, чтобы я "такая смелая" сама ехала в Славянск и помогала вытащить Виталика. А еще были дни, когда она, слыша на том конце провода мой уставший голос, спрашивала: "Оля, у вас там все в порядке? Точно? Отдохните, завтра поговорим".

      Однажды мне сказали, что самая большая трагедия войны – это женщины, чьи сыновья, мужья и братья погибли на фронте. Когда вспоминаю эту фразу, среди других всегда думаю о Галине Куприй.

      Последний раз мы говорили с ней в мае 2014 года. Мама, которая поехала в Славянск, чтобы договориться с боевиками (просто вдумайтесь в эти слова), которая пробивалась к "мэру"-самозванцу Пономареву и умудрялась передавать Виталику в подвал СБУ нехитрые передачи с записками.

      Как то она сказала мне:

      Страшно. Я сейчас в общежитии. Тут какие-то вооруженные люди.

      Связь оборвалась. Я трезвонила на все доступные номера в Славянске: больницы и морги, "пресс-службу" Пономарева, даже самому боевику, в остатки тогда еще милиции, местным журналистам и просто местным. Ноль. Испарилась. "Не знаем, не слышали, видели, но теперь уже нет".

      Прошло пять лет. Об отважной маме точно ничего неизвестно. По одной из неподтвержденных версий, террористы взяли ее в плен и увезли в оккупированный Луганск. Галина была тяжело больна и не могла длительное время находиться без медикаментов.

      Виталик, его брат и папа до сих пор ищут маму. Маму, которая, зная свою судьбу в 2014-м наперед, уверена, еще раз поехала бы освобождать сына.

      Читайте также: Как украинские военные могли попасть в плен боевиков: объяснение ветерана войны на Донбассе

      blog_ava
      На "мосту Кличка" знову тріснуло скло: відео
      сьогодні
      11148
      Автор: Повернись живим
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Війна Новини політики Публікації Українці в полоні РФ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Бесстрашная: история о маме, которая поехала освобождать пленного сына, но так и не вернулась...
      сьогодні , 22:00 Бесстрашная: история о маме, которая поехала освобождать пленного сына, но так и не вернулась...
      Повернись живим 824
      Як потрапити на роботу в український офіс Dell Technologies: що має вміти кандидат
      сьогодні , 21:07 Як потрапити на роботу в український офіс Dell Technologies: що має вміти кандидат
      322
      Коломойський і дефолт: чому пропозиція олігарха не вигідна для України
      сьогодні , 20:15 Коломойський і дефолт: чому пропозиція олігарха не вигідна для України
      Євгенія Мазур 1618
      Затримання мітингувальників на акції проти Зеленського у Рівному: чи законними були дії поліції?
      сьогодні , 19:40 Затримання мітингувальників на акції проти Зеленського у Рівному: чи законними були дії поліції?
      Світлана Попова 1471
      Зеленський покидає Банкову: куди може переїхати Адміністрація Президента
      сьогодні , 19:01 Зеленський покидає Банкову: куди може переїхати Адміністрація Президента
      5135
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук