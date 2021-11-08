"Без примусу": у Грузії оприлюднили кадри з евакуацією Саакашвілі
8 листопада 2021 , 22:51Читать новость на русском
Джерело:"Эхо Кавказа"
У Грузії показали відео, як Міхеіла Саакашвілі забирали з в'язниці у Руставі. На цих кадрах видно, як політик спокійно збирає свої речі та покидає будівлю.
У Пенітенціарній службі стверджують, що експрезидент Грузії покинув в'язницю без примусу. Натомість омбудсмен зазначив, що Саакашвілі не знав, що його переводять у тюремну лікарню.
До теми Саакашвілі терміново забрали з в'язниці на вертольоті: відео з місця події
Саакашвілі вертольотом 8 листопада терміново забрали з в'язниці. Його привезли до лікарні Глданської тюрми. У Грузії заявили, що на такі дії пішли, аби уникнути погіршення стану здоров'я політика.
До речі, кохана Саакашвілі, нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько назвала цю тюремну лікарню "найнебезпечнішим місцем".
Що цьому передувало
- Саакашвілі прибув на батьківщину наприкінці вересня. Його взяли під варту 1 жовтня через відкриті кримінальні провадження. Сам політик називає справи проти нього політичними.
- Після ув'язнення він оголосив голодування, яке продовжує досі. Політик вже схуд на 20 кілограмів. Його стан здоров'я поступово погіршувався, почались проблеми з серцем.
- Ясько 7 листопада заявила, що стан здоров'я Саакашвілі – критичний. Вона наголошувала, що існує загроза його життю. Нардепка вимагала, аби чиновника перевели у сучасну приватну лікарню.
- Після того, як Саакашвілі евакуювали з в'язниці, у Тбілісі спалахнули протести. Люди кажуть про мирні мітинги.