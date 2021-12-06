Без спільної заяви: Байден і Путін говоритимуть по захищеній лінії відеозв'язку

Володимир Путін та Джо Байден проведуть 7 грудня перемовини по відеозв'язку. У Кремлі запевняють, що розмова буде досить тривалою, проте спільної заяви від президентів опісля не буде.

Про це розповів прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. Перемовини не транслюватимуть, адже вони відбуватимуться по захищеній лінії відеозв'язку.

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Перемовини будуть у закритому форматі

Спочатку покажуть кілька початкових кадрів із зустрічі. Одразу після цього спілкування продовжать у закритому форматі.

Ніякого прямого ефіру не буде. Ми покажемо, я думаю, перші кадри спілкування обов'язково. Зрозуміло, це будуть лише перші кадри,

– пояснив Пєсков.

Орієнтовно переговори стартують о шостій вечора за московським часом. У Кремлі думають, що триватиме розмова досить довго.

Щодо участі делегацій, то за словами Пєскова, зустріч передбачали – як виключно між двома главами держав. Отож чи буде хтось біля Байдена у цей час – у Кремлі не знають.

Які теми обговорять президенти

! Жодної спільної заяви після переговорів не передбачається. Пресслужба лише пообіцяла дати повідомлення про результати.

Тема напруження біля українського кордону буде однією з головних на перемовинах. Проте Пєсков це охарактеризував як "просування НАТО до кордонів Росії".

Потрібно буде обговорити, яким чином реалізуються ті розуміння, яких було досягнуто в Женеві, пробігтися, подивитися, що реалізується повною мірою, що потребує додаткових зусиль. Звичайно, це двосторонні відносини, які продовжують залишатися достатньо в плачевному стані,

– сказав Пєсков.

У Кремлі переконують, що "гарантії безпеки не можуть бути односторонніми, а лише взаємними". Мовляв, Путін наполягає на "справедливому характері відносин".

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Коротко про нові переговори Путіна та Байдена:

Очна зустріч Байдена та Путіна відбулась 16 червня 2021 року у Женеві.

Нещодавно МЗС Росії припустило, що незабаром відбудеться швидкий "контакт" між американським та російським президентами.

Згодом Кремль назвав дату перемовин – 7 грудня. Розмова відбудеться у відеоформаті.

У Держепі наголосили, що Байден заявить про намір захищати територіальну цілісність України.

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