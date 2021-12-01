Без вагань використаємо ці інструменти, – Білий дім теж пригрозив Кремлю санкціями

У Білому домі заявили, що у контексті ситуації навколо України готові вжити заходів щодо Росії. Зокрема економічного та іншого характеру.

Відповідну заяву озвучила прессекретарка Білого дому Джен Псакі. Про це вона заявила під час брифінгу 1 грудня.

До теми Блінкен пригрозив Росії санкціями і присутністю на "східному флангу"

Вашингтон готовий ввести секції проти Росії

Зокрема Псакі пояснила, що санкції можуть ввести у відповідь на недружні кроки.

Що стосується того, якими можуть бути дані інструменти: з самого початку роботи нашої адміністрації ми показували, що готові до використання низки інструментів, економічних та інших, у відповідь на ворожі дії Росії. Державний секретар (США Ентоні Блінкен – 24 канал) сьогодні (мовиться про 1 грудня – 24 канал) ясно дав зрозуміти, що ми без вагань будемо використовувати ці інструменти,

– пояснила прессекретарка.

Джен Псакі також додала, що Штати перебувають в контакті з Росією "на ряді рівнів". Однак пояснила, що наразі немає оголошення про розмову Путіна і Байдена.

Коротко про останню заяву Блінкена

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати можуть ввести санкції проти Москви. Водночас наголосив, що країни НАТО готові посилити присутність на "східному фланзі".

Пояснив, якщо Росія посилить агресію проти України, то НАТО буде змушене вживати відповідних заходів.

Блінкен додав: "Якщо Росія у випадку з Україною продовжить йти шляхом конфронтації, ми відреагуємо рішуче". Проте запевнив, що буде краще, якщо Київ та Москва таки врегулюють кризу. За його словами, можуть допомогти мінські домовленості.

У іншому випадку США будуть готові й до сильних економічних обмежувальних заходів проти Росії.