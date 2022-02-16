Без величезного стола: Путін підпустив до себе "антиваксера" Болсонару

Володимир Путін 16 лютого зустрівся у Москві з президентом Бразилії Жаїром Болсонару. Цікаво, що сидів іноземний лідер лише за метр від очільника Кремля.

Макрон та Шольц сиділи на величезній відстані від Путіна

Перед тим користувачі соцмереж сміялися через переговори Путіна з президентом Франції Еммануелем Макроном та через кілька днів – канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Розсмішила людей надмірна параноя російського політика, інформує 24 канал.

До теми Наближених до Путіна чиновників зобов'язали здавати аналізи на кал, – ЗМІ

Так, європейських лідерів посадили з Путіним за 6-метровий стіл. Виглядала ця сцена досить кумедно. Вона навіть породила безліч мемів у мережі.

Згодом з'ясувалося, що такий стіл у Кремля є спеціально для гостей, які відмовляються здавати російські ПЛР-тести. Макрон та Шольц не погодилися на "експеримент" зі своїм здоров'ям, тому й мусили дослухатися до слів Путіна, який далеко сидів.



Путін бесідує з Шольцом / Фото РБК



Путін та Макрон намагаються почути один одного / Скриншот з відео

Болсонару погодився на умови Кремля

Однак бразильський президент не так сильно турбується про власне здоров'я, адже є великим противником вакцинації проти коронавірусу. До речі, на батьківщині проти нього відкрили кримінальну справу за поширення фейків про COVID-19.

Схоже, що Болсонару погодився здати російський тест на коронавірус й тому його підпустили до очільника Кремля. Адже на фото видно, як політики сидять біля каміна зовсім поруч. Розділяє їх лише маленький журнальний столик.



Путін провів зустріч з Болсонару / Скриншот з відео

Коротко про президента Бразилії

Болсонару відомий своїми скандальними висловлюваннями про коронавірус.

Політик казав, що вакцинація проти COVID-19 провокує СНІД. При цьому він посилався на статтю з журналу. Через це президента судитимуть.

Крім того, проти Болсонару можуть відкрити справу за масові вбивства. Мовиться про "незрозумілий" підхід президента до пандемії коронавірусу.

Це може вас зацікавити – відео про коронавірус у Болсонару: