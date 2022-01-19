Безкарна агресія Росії проти України розв'яже руки іншим автократіям у світі, – Блінкен

Ентоні Блінкен розповів про наслідки безкарної агресії Росії проти України. Держсекретар США вважає, що ігнорування державами агресивних дій Кремля негативно вплине не лише на Київ, а й на весь світ.

Безкарність відкриє скриньку Пандори, – Блінкен

Росія своїми діями показує, що може силою змінювати межі своїх сусідів. Про це Блінкен сказав у подкасті.

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Політик зазначив, що Росія показує, що може вирішувати за сусідів, якими мають бути їхні рішення, з ким вони можуть вступати в союзи тощо.

Маємо країну, яка каже, що це нормально мати сфери впливу, в яких вона може підпорядковувати своїй волі інші країни. Якщо ми залишимо це безкарним, то відкриємо скриньку Пандори. І це стосується не лише України,

– попередив держсекретар.

Він вважає, що тоді й інші автократичні країни у світі, такі як Росія, вирішать так робити.

"Це буде рецептом конфлікту, рецептом хаосу, рецептом людських страждань та рецептом підриву демократії", – зазначив Блінкен.

Держсекретар США терміново прибув в Україну

Зранку 19 січня Блінкен прибув із терміновим візитом до Києва. Його зустрів заступник міністра закордонних справ Дмитро Сеник. Американський політик має обговорити з українською владою загрозу російського вторгнення.

До речі, такий візит став дуже несподіваним, адже оголосили про нього лише 18 січня. У Києві Блінкен зустрінеться із очільником МЗС Дмитром Кулебою та президентом Володимиром Зеленським. Крім російської агресії, політики говоритимуть про безпекову, торговельну, інвестиційну та інші сфери.

20 січня представник Держдепу відвідає Берлін, а 21 січня – зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Женеві та закличе його до деескалації.

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