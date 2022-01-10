"Безпека України – це безпека світу": Канада не виключає постачання Україні зброї

У МЗС Канади не виключають ймовірності, що країна відправить в Україну зброю. Це може відбутися на тлі нарощування російських військ поблизу українського кордону.

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що пріоритетом є співпрацювати з українцями щодо протистояння загрозам їхній безпеці. Її країна працюватиме над цим.

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Моя колега Аніта Ананд, мінісерка оборони, активно займається цим разом із союзниками. Безпека України – це безпека Європи, а отже, це безпека світу та Канади,

– наголосила Жолі.

Жолі наголосила, що Канада та її союзники по НАТО закликають Росію припинити нарощування військ поблизу України.

Експерти рекомендують США надати більше зброї

ЗМІ повідомили, що американські експерти рекомендують адміністрації Джо Байдена надати Україні більше зброї.

Відповідну заяву зробили під час відеоконференції перед перемовинами у Женеві 10 січня.

Тим часом радник з нацбезпеки глави США Джейк Салліван запевнив, що в адміністрації Джо Байдена не розглядають та навіть не обговорювали можливість скорочення чисельності військ у Європі.

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