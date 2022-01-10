"Безпека України – це безпека світу": Канада не виключає постачання Україні зброї
10 січня 2022 , 14:17
Джерело:CTV News
У МЗС Канади не виключають ймовірності, що країна відправить в Україну зброю. Це може відбутися на тлі нарощування російських військ поблизу українського кордону.
Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що пріоритетом є співпрацювати з українцями щодо протистояння загрозам їхній безпеці. Її країна працюватиме над цим.
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Моя колега Аніта Ананд, мінісерка оборони, активно займається цим разом із союзниками. Безпека України – це безпека Європи, а отже, це безпека світу та Канади,
– наголосила Жолі.
Жолі наголосила, що Канада та її союзники по НАТО закликають Росію припинити нарощування військ поблизу України.
Експерти рекомендують США надати більше зброї
- ЗМІ повідомили, що американські експерти рекомендують адміністрації Джо Байдена надати Україні більше зброї.
- Відповідну заяву зробили під час відеоконференції перед перемовинами у Женеві 10 січня.
- Тим часом радник з нацбезпеки глави США Джейк Салліван запевнив, що в адміністрації Джо Байдена не розглядають та навіть не обговорювали можливість скорочення чисельності військ у Європі.
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