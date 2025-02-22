Дієвий стусан: Європа матиме вигляд сильної для США за однієї умови

Зараз європейські країни роблять багато заяв до президента США Дональда Трампа. Європі потрібно не лише просити, але й диктувати свої умови для Штатів. Тоді це може призвести до хороших результатів.

Таку думку 24 Каналу озвучила російська опозиціонерка, політична аналітикиня Ольга Курносова. Вона підкреслила, що, зокрема, повинно збільшитись виробництво зброї, техніки і так далі.

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"Якщо вони будуть не тільки просити, але й диктувати свої умови також. Ми вже бачимо, що багато країн починають серйозно збільшувати свої оборонні бюджети. Відповідно коли ми бачимо, що акції концерну Rheinmetall ростуть, то потрібно, щоб росло і виробництво", – сказала вона.

Це призведе до хорошого результату

Ольга Курносова вважає, що Європі потрібно диктувати свої умови. Також варто показати, що вони готові готуватися до загроз та протистоянь самостійно. Адже майбутнє європейців не повинно залежати від США.

Тому майбутнє Європи повинно бути не у руках США, а самої Європи. Якщо цей стусан призведе до цього, то це, на мою думку, швидше, хороший результат, ніж поганий,

– припустила політична аналітикиня.

Зокрема, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час свого візиту до Вашингтона привіз збитий іранський дрон, який російські окупанти випустили для вбивства українців. За словами опозиціонерки, це важливо, аби Трамп побачив, з ким він намагається домовлятися.