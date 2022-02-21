Безпека – зараз пріоритет: Україна запропонувала новий формат переговорів про мир

Дмитро Кулеба заявив, що безпека нашої держави – у пріоритеті. Для її гарантування необхідно використати кожну дипломатичну можливість.

Україна вважає, що найбільш оптимальним форматом для ведення дискусії про деескалацію є проведення саміту в форматі п'ятьох постійних членів Радбезу ООН, а також України, Німеччини та Туреччини. Про це міністр повідомив за підсумками зустрічі очільників МЗС країн ЄС у Брюсселі.

Читайте також Росія була, є і буде завжди джерелом агресії, – Садовий

Безпека України це зараз пріоритет номер один. Ми використаємо кожну, найменшу дипломатичну можливість, аби її гарантувати,

– сказав Дмитро Кулеба.

Глава дипломатії підкреслив, що зі столиці Бельгії відбуває до Сполучених Штатів, аби продовжити дипломатичні зусилля зі стримування агресивних намірів Росії проти нашої країни.

"Щодо можливого саміту президентів США та Росії. Україна вітає будь-які дипломатичні зусилля, спрямовані на запобігання розвитку конфлікту", – додав міністр закордонних справ.

Путіна закликали сісти за стіл переговорів

Анналена Бербок різко засудила агресію Росії проти України.

Німецька дипломатка закликала Путіна сісти за стіл переговорів.

Глава МЗС наголосила, що у перемовинах із Кремлем є червоні лінії, вказавши, що "основа співіснування – міжнародне право, а європейські договори не підлягають обговоренню".

Зеленський скликає Будапештський меморандум: дивіться відео