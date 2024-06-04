Може відрізнятися від інших: чому досі немає безпекової угоди з Польщею

Україна підписала безпекові угоди з 15 країнами. Однак, серед них немає Польщі. Ймовірно, угода з нею відрізнятиметься від інших.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Ігор Рейтерович, припустивши, що нині ще тривають переговори щодо цього. Він зауважив, що Польща – найближчий сусід України й потенційно може стати об'єктом для агресії з боку Росії, наприклад, через Білорусь.

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"Це ж дуже важливий момент. Плюс там є Кенігсберзька область. Її чомусь в Росії називають "Калінінградська". Колись ця назва зміниться, і вони повернуться до того, як вона називалася раніше. Відповідно, у поляків є дуже велика загроза і така негативна перспектива цього можливого зіткнення", – наголосив політолог.

Що може передбачати безпекова угода з поляками

Ймовірно, безпекова угода з Польщею передбачатиме спільні проєкти, які розраховані на дві країни. Раніше Йорданія та Ізраїль підписали певну угоду. Так Йорданія збила частину безпілотників та ракет під час масованої атаки Ірану на Ізраїль у ніч на 14 квітня. Таку ж ідею обговорюють на рівні України та сусідніх країн. Польща може бути першою країною, де це обговорюватимуть на зовсім іншому рівні. Це може бути пов'язано з тим, що нині вона вкладає в оборону дуже багато ресурсів.

У цьому контексті поляки нам можуть дуже багато запропонувати, але це дещо відрізнятиметься від того, що нам пропонують інші країни,

– сказав Рейтерович.

Яка користь для України від безпекових угод

Мовиться щонайменше про три основних моменти. Перший – це гроші. Тобто країни, залежно від своїх можливостей, виділяють певні суми, які розраховані на кілька років. Їх отримуватиме Україна. В основному ці кошти витрачатимуть на питання, що пов'язані з національною безпекою та обороною. Водночас є моменти, які стосуються енергетичної безпеки.

Друга складова – українська держава отримуватиме певну військову допомогу на рівні техніки та боєприпасів. А також – навчання військових.

"Угоди в основному на 10 років підписуються. Є чітке розуміння, що навіть після нашої перемоги Росія, на жаль, нікуди не подінеться з наших кордонів і кордонів Європейського Союзу. Тому треба бути готовими до можливих провокацій, можливої агресії від Росії й у майбутньому", – наголосив політолог.

Саме тому допомога у модернізації української армії є дуже важливою. Це дозволить витрачати менше коштів з бюджету України.

Третій момент може мати найбільший ефект. Мовиться про спільні проєкти та програми розвитку, зокрема, українського ВПК. В угодах зі Скандинавськими країнами на це була основна ставка. Наприклад, що будуть спільні підприємства, інвестування у спільні дослідження та виробництво зброї.

Так Україна зможе виготовляти зброю для власного захисту, а у майбутньому – і на продаж. Після розпаду СРСР Україна була у п'ятірці, а потім у десятці країн, які були найбільшими експортерами зброї.

Тепер Україна може розраховувати на клуб країн, яка експортуватимуть передову зброю. На цьому можна буде непогано заробляти. Це може стати основою української економіки.

Також у деяких безпекових угодах мовиться про питання кібербезпеки та політичні моменти, які важливі для України.

Це нам дає додаткові ресурси, механізми й інструменти стримування, і відбиття російської агресії. Нині для нас це дуже актуально, оскільки ми поки що не є країною-членом НАТО. Наявність таких угод не є альтернативою,

– сказав Ігор Рейтерович.

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