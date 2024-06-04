Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Игорь Рейтерович, предположив, что сейчас еще продолжаются переговоры по этому поводу. Он отметил, что Польша – ближайший сосед Украины и потенциально может стать объектом для агрессии со стороны России, например, через Беларусь.

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"Это же очень важный момент. Плюс там есть Кёнигсбергская область. Ее почему-то в России называют "Калининградская". Когда-то это название изменится, и они вернутся к тому, как она называлась раньше. Соответственно, у поляков есть очень большая угроза и такая негативная перспектива этого возможного столкновения", – подчеркнул политолог.

Что может предусматривать соглашение по безопасности с поляками

Вероятно, соглашение по безопасности с Польшей будет предусматривать совместные проекты, которые рассчитаны на две страны. Ранее Иордания и Израиль подписали определенное соглашение. Так Иордания сбила часть беспилотников и ракет во время массированной атаки Ирана на Израиль в ночь на 14 апреля. Такую же идею обсуждают на уровне Украины и соседних стран. Польша может быть первой страной, где это будут обсуждать на совсем другом уровне. Это может быть связано с тем, что сейчас она вкладывает в оборону очень много ресурсов.

В этом контексте поляки нам могут очень много предложить, но это будет несколько отличаться от того, что нам предлагают другие страны,

– сказал Рейтерович.

Какая польза для Украины от соглашений по безопасности

Речь идет как минимум о трех основных моментах. Первый – это деньги. То есть страны, в зависимости от своих возможностей, выделяют определенные суммы, которые рассчитаны на несколько лет. Их будет получать Украина. В основном эти средства будут тратить на вопросы, связанные с национальной безопасностью и обороной. В то же время есть моменты, которые касаются энергетической безопасности.

Вторая составляющая – украинское государство будет получать определенную военную помощь на уровне техники и боеприпасов. А также – обучения военных.

"Соглашения в основном на 10 лет подписываются. Есть четкое понимание, что даже после нашей победы Россия, к сожалению, никуда не денется с наших границ и границ Европейского Союза. Поэтому надо быть готовыми к возможным провокациям, возможной агрессии от России и в будущем", – подчеркнул политолог.

Именно поэтому помощь в модернизации украинской армии является очень важной. Это позволит тратить меньше средств из бюджета Украины.

Третий момент может иметь наибольший эффект. Речь идет о совместных проектах и программах развития, в частности, украинского ВПК. В соглашениях со Скандинавскими странами на это была основная ставка. Например, что будут совместные предприятия, инвестирования в совместные исследования и производство оружия.

Так Украина сможет производить оружие для собственной защиты, а в будущем – и на продажу. После распада СССР Украина была в пятерке, а затем в десятке стран, которые были крупнейшими экспортерами оружия.

Теперь Украина может рассчитывать на клуб стран, которые будет экспортировать передовое оружие. На этом можно будет неплохо зарабатывать. Это может стать основой украинской экономики.

Также в некоторых соглашениях по безопасности говорится о вопросах кибербезопасности и политических моментах, которые важны для Украины.

Это нам дает дополнительные ресурсы, механизмы и инструменты сдерживания, и отражения российской агрессии. Сейчас для нас это очень актуально, поскольку мы пока не являемся страной-членом НАТО. Наличие таких соглашений не является альтернативой,

– сказал Игорь Рейтерович.

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