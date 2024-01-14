Після Британії Україна обговорює підписання угоди вже з дев'ятою країною: що сказав Зеленський

Нещодавно Україна та Велика Британія уклали безпекову угоду. Тепер наша держава працює над підписанням подібних домовленостей з іншими країнами.

Україна почала переговори з Румунією. Вона стала дев'ятою державою, з якою наша країна хоче підписати документ, подібний до угоди з Великою Британією.

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Що відомо про переговори

Перемовини стартували 14 січня у Давосі на полях четвертої зустрічі радників із питань національної безпеки та політичних радників лідерів держав щодо реалізації Формули миру. На двосторонніх переговорах зокрема були присутні керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та державний секретар МЗС Румунії Юліан Фото. Сторони обговорили основні елементи майбутньої двосторонньої безпекової угоди. Також вони узгодили модальності подальших переговорів.

Румунія стала 9-ю країною, яка розпочала з Україною двосторонні безпекові переговори, та вкотре підтвердила непохитну підтримку незалежності й територіальної цілісності нашої держави, а також її європейського та євроатлантичного шляху,

– мовиться у повідомленні ОП.

Заступник Єрмака Ігор Жовква заявив, що без Румунії неможливо уявити повноцінні гарантії безпеки в Європі, зокрема в Чорноморському регіоні. Заступник голови МЗС України Микола Точицький подякував Румунії та її народу за постійну допомогу нашій державі.

Що сказав Зеленський

Володимир Зеленський під час візиту української делегації до Румунії виклав допис у соцмережах. Він назвав Велику Британію першою державою, з якою Україна уклала таку двосторонню угоду.

Безпекова угода з Великою Британією – це те, що додає нам упевненості зараз, поки ми захищаємося від російської агресії, та фіксує наші сильні безпекові позиції на весь період до вступу України в НАТО,

– написав президент.

Голова держави запевнив, що Україна працює з іншими міжнародними партнерами для забезпечення нашого безпекового зростання.

Що кажуть експерти про угоду з Британією