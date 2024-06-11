"Уже зовсім скоро": у Зеленського анонсували підписання безпекових угод зі США та Японією

Україна готується підписати безпекові угоди зі Сполученими Штатами та Японією. Укласти усі домовленості мають вже зовсім скоро.

Про це в етері національного маратону заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров. Наразі Україна уклала 15 угод про гарантії безпеки з партнерами, передає 24 Канал.

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Україна підпише угоду про безпеку з США і Японією

Никифоров повідомив, що Україна має намір підписати угоди на одній із майбутніх міжнародних зустрічей. Однак деталі щодо того, чи будуть підписані угоди на саміті НАТО, чи на зустрічі "Групи семи", він не уточнив.

На цих зустрічах очікуємо підписання двосторонніх безпекових угод з такими нашими потужними союзниками як США та Японія,

– повідомив він.

Водночас прессекретар президента України підкреслив, що конкретні деталі щодо цих угод наразі не можуть бути розголошені. Однак він підкреслив, що підписання угод станеться вже найближчим часом.

Зеленський підписав угоду з Ісландією, Швецією і Норвегією

Під час візиту президента України до Стокгольму 31 травня українська та шведська сторони підписали угоду про гарантії безпеки. Унікальною частиною угоди зі Швецією є надання спеціалізованих літаків ASC 890, а також перспектива передачі Україні літаків JAS 39 Gripen, включно з відповідним навчанням.

Того ж дня Зеленський підписав угоду про гарантії безпеки з Ісландією. Згідно з документом Ісландія зобов'язується продовжувати транспортувати в Україну військові вантажі й обладнання від союзників по НАТО зафрахтованими вантажними літаками.

Крім того, одразу ж було підписано і безпекову угоду України з Норвегією. Згідно з цим, Осло зробить вагомий внесок у розвиток морських спроможностей у Чорному й Азовському морях, продовжить надавати системи NASAMS, а також обладнання до них і навчатиме фахівців.

До цього Україна також підписала безпекові угоди ще з трьома країнами. Мовиться про такі країни, як Бельгія, Португалія та Іспанія.