Уже 15 країн: Україна уклала ще 2 безпекові угоди – з Ісландією та Норвегією
Джерело:ОП
Україна 31 травня уклала ще дві безпекові угоди. Цього разу з Ісландією та Норвегією. Загалом відповідні угоди з нашою державою вже підписали 15 країн.
Під час візиту до Швеції Володимир Зеленський підписав безпекові угоди з прем'єрами Норвегії та Ісландії. Уже відомо, що саме передбачають ці документи.
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Україна підписала безпекову угоду з Ісландією
У столиці Швеції президент України разом з прем'єром Ісландії Б'ярні Бенедіктссон підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.
Ісландія зобов'язалася надавати нашій державі всебічну та довгострокову економічну, гуманітарну й оборонну підтримку, а також сприяти майбутньому членству в ЄС і НАТО.
"Протягом 2024–2028 років Ісландія щороку виділятиме щонайменше 4 мільярди ісландських крон (майже 30 мільйонів доларів)", – зазначили в ОП.
Підтримка України триватиме впродовж усього терміну дії угоди. Також Ісландія готова фінансувати, закуповувати й постачати оборонні матеріали та спорядження. Окрім того, співпрацювати з Україною для розвитку її оборонної промисловості.
Унікальність угоди в тому, що Ісландія зобов'язується продовжувати транспортувати в Україну військові вантажі й обладнання від союзників по НАТО зафрахтованими вантажними літаками. Крім того, Ісландія приділятиме особливу увагу підтримці й спорядженню українських жінок у Збройних Силах України,
– наголосили в Офісі Президента.
Також додали, що окремі розділи угоди стосуються підтримки Української формули миру, санкцій проти Росії, відшкодування збитків і притягнення агресора до відповідальності. Також йдеться про зміцнення соціальної й цивільної інфраструктури, зокрема, у сфері освіти й енергетичної безпеки.
Окрім того, Ісландія зобов'язується посилити дипломатичне представництво в Києві для поглиблення співпраці з урядовими установами, парламентом, громадянським суспільством і приватним сектором.
Що передбачає безпекова угода з Норвегією
Також у Стокгольмі президент України та прем'єр Норвегії Йонас Гар Стере підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.
Вже цього року Норвегія надасть Україні щонайменше 13,5 мільярда норвезьких крон – близько 1,2 мільярда євро військової допомоги. Загалом у довгострокову Програму Нансена з підтримки нашої держави Норвегія заклала майже 6,4 мільярда євро на 2023 – 2027 роки. Норвезька підтримка триватиме впродовж усього терміну дії угоди.
Разом з союзниками Норвегія допомагатиме Україні розвивати спроможності у сфері сучасних бойових літаків і вже фіксує чітку готовність передати винищувачі F-16,
– повідомили в ОП.
Також додали, що Норвегія зробить вагомий внесок у розвиток морських спроможностей у Чорному й Азовському морях, продовжить надавати системи NASAMS та обладнання до них, а також навчатиме фахівців.
Україна та Норвегія працюватимуть над поглибленням оборонно-промислового співробітництва, наголосили в ОП.
До речі, невійськові блоки угоди стосуються підтримки Української формули миру, санкцій, відшкодування збитків, притягнення російського агресора до відповідальності, допомоги в економічному відновленні, гуманітарному розмінуванні, захисті критичної інфраструктури та боротьбі з ворожою пропагандою. Також норвезькі лікарні надалі надаватимуть допомогу українцям.
Норвегія твердо переконана, що майбутнє України та її народу – у євроатлантичній спільноті. Тому працюватиме над майбутнім членством країни в НАТО,
– розповіли в ОП.
З якими країнами Україна вже підписала безпекові угоди
- Норвегія – 15-та держава, з якою Україна вже уклала двосторонню безпекову угоду на виконання положень Вільнюської декларації G7, яку ухвалили 12 липня 2023 року.
- Відповідні угоди вже підписали з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією та Ісландією.
- До речі, ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що за кілька днів до Саміту миру Володимир Зеленський та Джо Байден можуть підписати безпекову угоду.