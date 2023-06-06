Безпековий саміт у Сінгапурі: експосол у Китаї підсумував, чим він важливий для України

Участь України у 20-му Азійському безпековому саміті має практичне значення у війні проти Росії. Зокрема, наша країна розширила коло своїх можливих партнерів.

Про це 24 Каналу розповів надзвичайний і повноважний посол України в Китаї у 1991 – 2001 роках Ігор Литвин. Він нагадав, що міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся з американським і китайським колегами.

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"Насамперед варто говорити, що Україна розширила контакти серед тих, хто може бути потенційно нашим підтримувачем у війні, яку розв'язала Росія", – сказав Литвин.

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Як оцінюють виступи представників США та Китаю

Зустрічі очільника Міноборони України Олексія Резнікова з міністрами оборони інших країн є дуже позитивним кроком. Водночас не всі представники країн мають визначену позицію щодо безпеки в Європі.

"Експерти й оглядачі розцінюють програмний виступ міністра оборони США Ллойда Остіна як наступальний, а виступ міністра оборони КНР Лі Шанфу – як більш виважений, закличний до об'єднання зусиль для підтримання стабільності і безпеки", – зазначив колишній посол.

Китай звинуватив Захід у російсько-українській війні

На цьогорічному "Діалозі Шангрі-Ла" Китай відверто звинуватив Захід у розпалюванні нової холодної війни та нападі Росії на Україну. І це на тлі провокацій у Тайванській протоці, де китайський військовий корабель перетнув перед американським есмінцем чутливу водну артерію.

У відповідь міністр оборони Олексій Резніков, який на той час сидів біля китайського представника, стримано зазначив, що Україні потрібно виграти війну, а не вести переговори з терористами. Однак уже сьогодні Київ готовий прийняти Пекін як посередника в мирній ініціативі щодо завершення війни, але за умови звільнення всіх окупованих територій.

Китай відмовився від особистої зустрічі між міністрами оборони США та Китаю. Водночас Reuters повідомило, що діалог між Вашингтоном і Пекіном таки відбувся, але не публічно. Високопосадовці з приблизно 20 найбільших розвідувальних агентств світу провели секретну зустріч у Сінгапурі.

2 – 4 червня в Сінгапурі відбувся 20-й Азійський безпековий саміт, який також називають "Діалог Шангрі-Ла". Однією з основних тем стала російсько-українська війна, яка вплинула, зокрема, на Індо-Тихоокеанський регіон. Для Заходу важливо відстежувати політичне зближення між Росією та Китаєм і наслідки цього для майбутнього світу.