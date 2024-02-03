Україна скоро підпише безпекову угоду з Францією, її вже фіналізують, – ОП

У суботу 3 лютого до Києва завітала французька делегація. Сторони обговорили безпекові питання, зокрема можливе підписання двосторонньої угоди.

Про бажання підписати таку угоду заявляв Емманюель Макрон. Тоді він сказав, що приїде в Україну в лютому, щоб завершити безпекову угоду та привезти 40 ракет дальнього радіусу дії SCALP і кілька сотень бомб.

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Коли підпишуть безпекову угоду з Францією

У межах візиту французької делегації відбувся черговий раунд переговорів із Францією щодо укладення двосторонньої угоди про надання Україні безпекових гарантій. Сторони обговорили доопрацьований проєкт відповідної угоди та узгодили позиції щодо окремих елементів документа,

– ідеться в повідомленні Офісу Президента.

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква відзначив прогрес у переговорах. За його словами, сторони наблизилися до фіналізації двосторонньої угоди. Її можуть підписати вже найближчим часом.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак подякував Франції за потужну оборонну допомогу.

Іншими темами зустрічі були:

першочергові потреби Сил оборони;

імплементація Формули миру та підготовка до проведення Саміту миру;

посилення співпраці оборонних підприємств обох країн.

"Франція демонструє незмінну підтримку України і таким чином наближає нашу спільну перемогу та зміцнює безпеку у Європі. Наше стратегічне партнерство надалі посилюється", – підсумував Андрій Єрмак.

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Франція допомагає нашій державі

Зокрема, артилерією – там планують виготовити 78 артилерійських установок CAESAR, шість з них поставлять найближчим часом. Також Франція зможе надавати Збройним Силам України по 3 тисячі 155-міліметрових снарядів для французьких артилерійських систем щомісяця. Країна очолює артилерійську коаліцію.

А в українському Мінфіні порахували, що з лютого 2022 року загальна сума бюджетної підтримки від Франції складає близько 400 мільйонів євро.