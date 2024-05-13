Зеленський поїде до Мадрида, щоб підписати безпекову угоду з Іспанією, – ЗМІ

Президент Володимир Зеленський найближчими днями планує відвідати іспанську столицю Мадрид. Український очільник має там підписати двосторонню безпекову угоду з Іспанією.

Журналісти El Pais, з посиланням на власні джерела, зазначили, що від Іспанії угоду підпише прем'єр-міністр Педро Санчес. Цей договір буде подібним до інших безпекових угод, які наша держава підписала з іншими країнами.

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Зеленський поїде в Іспанію для підписання безпекової угоди

Співрозмовники видання повідомили, що майбутня угода про безпеку між лідерами Санчесом і Зеленським буде аналогічною тим договорам, які вже були укладені між Києвом і такими країнами, як Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Данія і Канада. Угода має на меті забезпечити постійну військову підтримку України й стати сходинкою на шляху до набуття повноправного членства в НАТО і ЄС.

Як повідомляють джерела, переговори щодо безпекової угоди між Україною й Іспанією розпочалися на початку березня 2024 року і вже були успішно завершені. Очікується, що угода отримає схвалення Ради міністрів Іспанії, однак вона не буде представлена на ратифікацію Конгресу через відсутність у неї правового статусу міжнародного договору.

Двостороння угода про безпеку між Іспанією та Україною спрямована на посилення стабільності та передбачуваності військової підтримки, яку Іспанія надає Києву. Ця підтримка включає постачання зброї, підготовку понад 4 000 солдатів у Навчально-координаційному центрі в Толедо, а також надання медичної допомоги численним пораненим у військовому госпіталі в Сарагосі.

Іспанія також зобов'язана буде надавати довгострокову військову підтримку Україні, зокрема, постачання зброї, підготовку Збройних Сил України, співпрацю у розвитку оборонної промисловості країни, а також обмін розвідувальною інформацією та інформацією з питань кібербезпеки.

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