Поранено 12 окупантів: у районі села Приютне дрон влучив у ворожу вантажівку
Російські загарбники не почувають себе безпечно навіть у тих місцях, які вважають тилом. Так в окуповане село у Запорізькі області прилетів дрон і завдав окупантам серйозного удару.
Про розповів кореспондент 24 Каналу із Запоріжжя, додавши, що мовиться про село Приютне, яке утримують росіяни. Туди долетів дрон, яким керували зі Starlink.
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Як це відбулося
Часті випадки "бавовни" на окупованих територіях змушують окупантів боятися дедалі більше. Навіть, перебуваючи у відносному тилу, вони не можуть вберегтися від українських дронів.
Про удар у селі Приютне повідомили самі росіяни. Вони розповіли, що дрон скинув боєприпас на "КамАЗ", у якому в цей момент їхали окупанти. Внаслідок удару 12 бійців ворожої армії зазнали поранень. Серед них багато тих, у кого поранення важкі.
Цей випадок тільки підтверджує, що наші захисники працюють дуже добре, а російським загарбникам немає чого робити на українські землі.
"Бавовна" у Росії: останні новини
- Безпілотники у ніч на 17 грудня атакували аеродром "Морозовськ", що у Ростовській області. В момент удару на летовищі перебувало до 20 літаків Су-34, 3 радіолокаційних станції та інша російська техніка. Українські дрони здолали досить велику відстань, адже до найближчого українського населеного пункту, яке не перебуває під окупацією російських військ, близько 300 кілометрів. Згодом стало відомо, що влучання по аеродрому було спільною операцією СБУ та ЗСУ.
- Момент вибуху у Ростовській області вдалося зафільмувати. Хоч губернатор регіону стверджує, що жертв немає, а "велику частину безпілотників знищено” – на кадрах видно реальний стан справ. Чиновник також не уточнив, куди поцілили ті БпЛА, які збити не вдалося.
- Окупанти скаржаться на масовану атаку дронами, які нібито летіли одразу на декілька областей. У ворожому міноборони писали про 33 ударних безпілотники, які вдалося "перехопити". Їх збивали під Липецькою, Ростовською та Волгоградською областями. Хоч традиційно російська влада повідомляє про успішну роботу ППО, але пересічні росіяни обговорюють вибухи.
- Неспокійно було і в Курську, вибухи чули одразу в двох районах. Місцева влада повідомила про три прильоти, а також про нібито поламані паркани, дахи, вибиті вікна у 8 будинках. Крім цього, окупанти розповідали про пошкоджену компресорну станцію та лінію електропередачі, яка живить один з об'єктів Михайлівського гірничо-збагачувального комбінату.