Може працювати як розвідувальник і корегувальник: Світан про особливості безпілотника Kizilelma

Безпілотник зможе виконувати низку бойових завдань через потужний двигун. Проте в Україні можна буде побачити його в дії лише орієнтовно на початку літа.

Про це 24 Каналу розповів Роман Світан – полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт, льотчик-інструктор. За його словами, безпілотник Kizilelma вийде на один рівень із Bayraktar TB2.

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Сильні сторони нового безпілотника

Роман Світан пояснив, що головна перевага такого дрона – потужний двигун АІ-25ТЛ.

"Цей двигун використовувався в літаку ТЗ-39. Я його експлуатував більше десяти років, вчив курсантів", – наголосив він.

За його словами, на цьому двигуні особисто налітав 1500 льотних годин, тож надійність гарантована.

На думку Світана, цей безпілотник реально в небі буде виконувати ті бойові завдання, на які він розрахований.

Безпілотник може на цьому авіаційному двигуні висіти у повітрі до 5 годин, підніматися на висоту 10 кілометрів, нести бойове навантаження близько 1000 кілограм”,

– розказав льотчик і додав, що Kizilelma під силу нести керовані бомби, бомби вільного падіння.

Також він може працювати із більшістю обладнання НАТівського зразку, крилатими ракетами.

"І ще працювати як розвідувальник і корегувальник. Тобто дуже великий спектр задач, які може виконувати цей безпілотник", – підкреслив він.

До того ж безпілотник Kizilelma – дуже хороша авіаційна платформа для підтримки наступальних військ, для виконання задач розвідки.

І буде використаний в системі ППО як носій ракет ПРО і ППО,

– зауважив Світан.

Тож про мультизадачність літального апарату сперечатися не варто.

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Коли очікувати безпілотник в Україні

Роман Світан зосередив увагу, що у літальному апараті 50% займає це двигун і пристрій, який стабілізує двигун у польоті.

"Тобто половина цього безпілотника – наша українська розробка", – додав він.

На думку льотчика, коли такий безпілотник у нас з’явиться, то буде виконувати бойові задачі так само як свого часу виконували Bayraktar TB2 та частина інших дронів.

Проте використовувати українські військові зможуть Kizilelma ще не скоро.

Після того, як його запустять в експлуатацію, пройде не менше, ніж пів року. Тобто мінімум, коли ми зможемо побачити цей безпілотникв роботі – це десь початок літа,

– підкреслив він.

Мовиться про такі терміни, оскільки безпілотник поки лише виконав два польоти, а свідчить лише про початок його передсерійного прийняття в експлуатацію.

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