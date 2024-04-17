Важлива військова ціль: Світан розповів, як завод у Татарстані сприяв обстрілам України

Сьогодні, 17 квітня, безпілотники атакували російський Татарстан. Ціллю був авіазавод імені Горбунова у Казані. Там виробляти та ремонтували військові літаки, якими Росія атакує Україну.

Роман Світан, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт розповів 24 Каналу, що до Казанського заводу більше тисячі кілометрів, але безпілотникам української розвідки вдалось дістатись до Татарстану. Росія виготовляла та ремонтувала там стратегічні бомбардувальники.

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Важлива ціль для України

Один з військових літаків, який виготовляла Росія у Казані – Ту-160. За словами полковника запасу ЗСУ, цей літак може нести 12 ракет типу Х-101 та Х-555. Такими ракетами Росія обстрілює Україну.

Росія поки не використовувала Ту-160 через те, що цей бомбардувальник потребує великої кількості авіаційного гасу – це 170 тонн в 1 літак,

– сказав Світан.

Він вважає, що українським спецслужбам варто продовжити удари по російських НПЗ, адже це також "важлива військова ціль".

Авіаційний гас без якого літаки не можуть літати виготовляють на російських нафтопереробних заводах. А ми вже майже місяць не чуємо про удари по НПЗ, для того, щоб убезпечити наше небо від російських літаків,

– підкреслив військовий експерт.

Роман Світан зауважив, що Головне управління розвідки грамотно виконало бойове завдання у російському Татарстані.

Це ще раз доводить, що наші спецслужби на високому рівні,

– підсумував він.

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