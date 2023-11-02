Їхній час ще попереду: як у безпілотників Bayraktar змінилися завдання на фронті

Турецькі безпілотники Bayraktar стали рідше використовуватися на фронті проти російських військ. Однак це не означає, що їхній час повністю минув.

Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що БпЛА Bayraktar ще допомагатимуть посилювати вогневе ураження противника.

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Які нові завдання Bayraktar

Світан нагадав, що безпілотники Bayraktar зіграли свою роль, коли російська ППО була практично на нулі, коли окупанти навіть не розуміли, що українська авіація пішла з-під удару, зберігши бойову міць.

Він зауважив, що росіяни тоді навіть не розгортали систему протиповітряної оборони. Тому Bayraktar виконували своє бойове завдання, не боячись ударів ворожої ППО.

За його словами, коли ж щільність ППО окупантів зросла настільки, що Bayraktar не змогли виконувати бойові завдання – ці безпілотники пішли з поля бою.

І зараз виконують переважно розвідувальні завдання, й доволі добре з ними справляються,

– наголосив полковник запасу.

Їхні завдання нині, пояснив військовий експерт, здебільшого полягають у коригуванні або ретрансляції сигналів.

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Коли Bayraktar знову виконуватимуть бойову роботу

Полковник запасу зазначив, що після того, як до України зайдуть винищувачі F-16, коли буде знищена ППО загарбників – Bayraktar знову почнуть виконувати бойові завдання на лінії фронту та за нею, посилюючи вогневе ураження противника.

Час Bayraktar ще повністю не втрачено, тобто він ще попереду,

– сказав Світан.

Усьому свій час, наголосив льотчик-інструктор. Це та циклічність деяких періодів, яка залежить від озброєнь, які нам постачаються.

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