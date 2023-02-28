"Це просто дране решето": льотчик заявив про недієздатність російської ППО
Періодично над Росією з'являються невідомі літальні об'єкти, так 28 лютого небо над Санкт-Петербургом закрили через чергове НЛО. Все тому, що країну з такою великою площею просто неможливо захистити засобами протиповітряної оборони.
Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. Він зауважив, що в Росію можна легко непомітно залетіти з одного боку і вилетіти з іншого.
Дивіться також Пріоритетність цілей: Жданов пояснив, чому безпілотники літали над Санкт-Петербургом
Відомо, що безпілотник упав в Росії через власну технічну несправність, а не через збиття російською ППО.
Російська ППО безсила
Світан припустив, що збитий БпЛА долетів до своєї цілі і вже повертався назад, адже в нього не було бойової частини. ЇЇ він, ймовірно, скинув на певний воєнний об'єкт, про це в Росії вирішили промовчати.
ППО в Росії немає, росіяни не зможуть взагалі в цьому житті закрити Росію протиповітряною обороною через надто велику площу. Це суцільне велике дране решето з точки зору ППО,
– додав військовий експерт.
Військовий повідомив, що росіяни намагаються закрити деякі об'єкти системами зенітно-ракетних комплексів: аеродроми, військові об'єкти, міністерство оборони. Однак у ворога не вистачає ЗРК навіть на лінії зіткнення, для тисячі кілометрів фронту необхідні сотні таких комплексів.
- У російському місті Туапсе, що в Краснодарському краї, вночі спалахнула масштабна пожежа. Горіла територія нафтового заводу. Окупанти заявили про "хлопки", говорили нібито нафтобазу атакували 2 безпілотники.
- 28 лютого закрили аеропорт "Пулково" та почали розвертати всі літаки. Стверджували, що нібито невідомий літальний об'єкт помітили за 160 – 200 кілометрів від Петербурга.
- Ще один випадок стався в російській республіці Адигея. Там заявили про падіння невідомого літального апарата, який міноборони Росії пізніше назвало українським безпілотником.