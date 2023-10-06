Кілька груп "Шахедів" перебували в українському небі: де фіксували загрозу
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Російські загарбники знову запустили на Україну ударні безпілотники. Дрони-камікадзе типу "Шахед" вилетіли з полігону Чауда в окупованому Криму.
Наразі достеменно невідомо, яким буде вектор руху російсько-іранських ударних безпілотників. Тому варто прислухатися до сигналів повітряної тривоги, а також до повідомлень Повітряних сил, які розповідають про пересування "Шахедів". Усе це може зберегти життя від наслідків ворожої атаки – чи то влучань, чи падіння уламків.
До теми Знаємо тактику та справляємось: в ОК "Південь" розповіли, як протидіють нічним атакам дронів
Росіяни знову атакували Україну "Шахедами"Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.04:00 Відбій загрози БпЛА.03:47 Відбій у Житомирській області.03:45 Тривога скасована у більшості областей. Ще "червоні" на мапі на цей час Одеська область та Житомирська. Про загрозу для цих регіонів Повітряні сили попереджали окремо.02:24 У Повітряних силах попередили про рух ударних БпЛА типу "Шахед" з Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району. Там закликали жителів району перебувати в укриттях.02:02 У телеграм-каналі Monitor зазначили, що наразі загроза "Шахедами" є у Кіровоградській області, зокрема у місті Кропивницький, у Черкаській і Вінницькій області, курсом на Північ, а також в акваторії Чорного моря у напрямку Півдня Одещини на Ізмаїл – Рені. 01:58 Повітряні сили зазначили, що спостерігається ще декілька груп ударних БпЛА типу "Шахед" з Чорного моря в напрямку Ізмаїльського району. Там підкреслили, що курс дронів-камікадзе може змінюватись. 01:55 Повітряна тривога лунала у Хмельницькій і Чернівецькій областях. Там загроза атаки "Шахедами". 01:51 Повітряні сили попередили про рух ударних БпЛА через Миколаївську область курсом на Кіровоградську і Черкаську області; курсом на Південний Захід у напрямку Вінницької області і курсом на Північний Схід у напрямку Полтавської області. 01:18 Повітряні сили закликали жителів Черкас і Кропивницького прямувати в укриття. 01:17 Повітряна тривога лунала у Вінницькій і Черкаській областях. Все через рух російсько-іранських безпілотників типу "Шахед". 00:46 Повітряні сили закликали жителів Кропивницького перебувати в укриттях. 00:28 У Повітряних силах попередили жителів Одеської області, що "Шахеди" летять у їхньому напрямку.00:02 Повітряні Сили закликали жителів Миколаєва перебувати в укриттях.00:00 У Повітряних силах розповіли, що кілька груп "Шахедів" летять у різних напрямках. Зокрема, одна група БпЛА курсом на Північ в Одеську і Миколаївську області; інша група на Запорізьку, Донецьку і Харківську області; а третя – на Кіровоградську область.
У Повітряних силах вказали, що окупанти здійснили пуски ударних БпЛА типу "Шахед" з району полігону Чауда у Криму. Оголошення повітряної тривоги в південних та східних областях нашої держави відбулося о 22:30 – 23:20.
Про зміну обстановки, напрямок руху, повідомимо додатково! Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!
– попередили у Повітряних силах.
У Силах оборони Півдня України закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Атака України "Шахедами" вночі 5 жовтня
- Росіяни ввечері 4 жовтня запустили безпілотники типу "Шахед" з анексованого Криму. Уже вночі 5 жовтня вибухи чули жителі Кропивницького та Миргорода. Як з'ясувалося, це була робота української ППО.
- Про вибухи також повідомляли й жителі Одеської області. В ОВА наголосили, що може працювати по ворожих об'єктах українська Протиповітряна оборона.
- Вже зранку того ж дня Генштаб ЗСУ зазначив, що нашим захисникам вдалося знищити 24 "Шахеди". Загальна кількість запущених безпілотників складала 29 одиниць.
- Однак внаслідок нічної атаки були також і влучання. Зокрема, у Кіровоградській області окупанти атакували об'єкт інфраструктури, там виникла пожежа.