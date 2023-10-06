Кілька груп "Шахедів" перебували в українському небі: де фіксували загрозу

Російські загарбники знову запустили на Україну ударні безпілотники. Дрони-камікадзе типу "Шахед" вилетіли з полігону Чауда в окупованому Криму.

Наразі достеменно невідомо, яким буде вектор руху російсько-іранських ударних безпілотників. Тому варто прислухатися до сигналів повітряної тривоги, а також до повідомлень Повітряних сил, які розповідають про пересування "Шахедів". Усе це може зберегти життя від наслідків ворожої атаки – чи то влучань, чи падіння уламків.

До теми Знаємо тактику та справляємось: в ОК "Південь" розповіли, як протидіють нічним атакам дронів

Росіяни знову атакували Україну "Шахедами"

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі Відбій у Житомирській області.Тривога скасована у більшості областей. Ще "червоні" на мапі на цей час Одеська область та Житомирська. Про загрозу для цих регіонів Повітряні сили попереджали окремо.У Повітряних силах попередили про рух ударних БпЛА типу "Шахед" з Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району. Там закликали жителів району перебувати в укриттях.У телеграм-каналі Monitor зазначили, що наразі загроза "Шахедами" є у Кіровоградській області, зокрема у місті Кропивницький, у Черкаській і Вінницькій області, курсом на Північ, а також в акваторії Чорного моря у напрямку Півдня Одещини на Ізмаїл – Рені.Повітряні сили зазначили, що спостерігається ще декілька груп ударних БпЛА типу "Шахед" з Чорного моря в напрямку Ізмаїльського району. Там підкреслили, що курс дронів-камікадзе може змінюватись.Повітряна тривога лунала у Хмельницькій і Чернівецькій областях. Там загроза атаки "Шахедами".Повітряні сили попередили про рух ударних БпЛА через Миколаївську область курсом на Кіровоградську і Черкаську області; курсом на Південний Захід у напрямку Вінницької області і курсом на Північний Схід у напрямку Полтавської області.Повітряні сили закликали жителів Черкас і Кропивницького прямувати в укриття.Повітряна тривога лунала у Вінницькій і Черкаській областях. Все через рух російсько-іранських безпілотників типу "Шахед".Повітряні сили закликали жителів Кропивницького перебувати в укриттях. 00:28 У Повітряних силах попередили жителів Одеської області, що "Шахеди" летять у їхньому напрямку.Повітряні Сили закликали жителів Миколаєва перебувати в укриттях.У Повітряних силах розповіли, що кілька груп "Шахедів" летять у різних напрямках. Зокрема, одна група БпЛА курсом на Північ в Одеську і Миколаївську області; інша група на Запорізьку, Донецьку і Харківську області; а третя – на Кіровоградську область.

У Повітряних силах вказали, що окупанти здійснили пуски ударних БпЛА типу "Шахед" з району полігону Чауда у Криму. Оголошення повітряної тривоги в південних та східних областях нашої держави відбулося о 22:30 – 23:20.

Про зміну обстановки, напрямок руху, повідомимо додатково! Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!

– попередили у Повітряних силах.

У Силах оборони Півдня України закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Атака України "Шахедами" вночі 5 жовтня