Росія пригрозила США через дрони над Чорним морем: як може відреагувати Вашингтон

У Росії заявляють, що начебто американські безпілотники, які літають над Чорним морем, передають розташування російських військових об'єктів Україні. Міністр оборони країни-агресорки доручив своїм військовим протидіяти розвідувальним дронам США.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, зазначивши, якщо Росія спробує збити американський безпілотник, то це може бути вигідно для України. Він пояснив, що втрат у США через це не буде, адже пілотів там немає.

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Ймовірна вигода для України

Шейтельман вважає, якщо Росія хоч раз атакує повітряні цілі США, то є ймовірність, що Україна у відповідь отримає додаткове озброєння від партнерів.

Проте, якщо окупанти регулярно збиватимуть американські безпілотники, то США у відповідь завдаватимуть ударів по кораблях Чорноморського флоту Росії,

– припустив він.

На думку політтехнолога, Сполучені Штати Америки, відповідаючи на дії Росії, можуть застосовувати ударні дрони для атак по російських військових об'єктах у Криму.

Важливо, що 14 березня 2023 року російський винищувач Су-27 збив американський безпілотник MQ-9 Reaper, який виконував операцію в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Інцидент стався після кількох спроб російських літаків перехопити дрон. США назвали дії росіян небезпечними та непрофесійними, закликавши їх поводитися відповідально.