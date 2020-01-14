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      Безпритульний згорів живцем у центрі Дніпра: відео 18+

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      Чоловік загорівся у Дніпрі і загинув / Кадр з відео

      Безпритульний чоловік загорівся 13 січня на площі Героїв Майдану поблизу ковзанки у Дніпрі. Поки чоловік страждав від нестерпного болю, його товариш сидів поруч і мовчки спостерігав за цим.

      Випадкові свідки події розповіли, що чоловіки сиділи на лавочці і розпивали алкоголь, повідомляє "Информатор". Є версія, що чоловік облився алкоголем, а загоряння спровокувала не до кінця загашена сигарета. Проте ця інформація не підтверджена.

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      Всі, хто був поруч із ковзанкою, кинулися гасити чоловіка. Водночас його товариш спокійно сидів поруч. Ймовірно, цей чоловік був дуже п'яний.

      Згодом на місце інциденту приїхали медики. На той момент постраждалий був непритомний і у важкому стані: він зазнав понад 90% опіків тіла. Чоловіка відразу ж забрали у "швидку", де почали капати необхідні медикаменти. Під час перевезення до лікарні стан чоловіка різко погіршився і настала клінічна смерть. Протягом 30 хвилин лікарі "швидкої" проводили реанімаційні заходи, проте чоловік помер.

      Дивіться відео 18+, як чоловік горів у Дніпрі:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Надзвичайні ситуації Пожежа Жертви Новини Дніпра
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