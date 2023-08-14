Україна розглядає можливість призупинення безвізу з Ізраїлем: посол пояснив причину

Україна хоче призупинити безвізовий режим з Ізраїлем на деякий час. Водночас про розрив міжурядової угоди не йдеться.

Україна розглядає можливість призупинення дії безвізового режиму з Ізраїлем через ризики, спровоковані щорічним паломництвом до Умані. Україна не має достатньо засобів для захисту паломників.

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До України хочуть приїхати 30 тисяч паломників

За словами посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, зараз на порядку денному знову питання щодо доцільності відволікання величезної кількості держслужбовців під час військових дій для забезпечення безпеки паломників.

"Мова не йде про скасування. Розглядалося питання щодо призупинення. Тобто, міжурядову угоду ніхто не збирався скасовувати", – сказав він.

Посол повідомив, що до України хочуть приїхати близько 30 тисяч паломників з Ізраїля. Вони мають намір відвідати могилу цадика Нахмана в Умані для святкування Рош га – Шана.

Україна не може убезпечити їх від атак російських окупантів. Корнійчук підкреслив, що нашій країні не вистачає засобів ППО для забезпечення безпеки своїх міст.

Посольство наполягає на тому, що якщо ви з якихось причин не хочете виділяти засоби ППО, продавати їх для того, щоб захистити цивільних українських громадян, можливо, ви хочете захистити своїх. Це логічно,

– сказав він, звертаючись до Ізраїлю.

Євген Корнійчук також назвав побоювання Ізраїлю щодо того, що західна зброя може потрапити до рук російської армії, нічим не обгрунтованими

"Мова завжди йшла про співпрацю саме в питаннях захисту цивільного населення. І ви розумієте, що засоби ППО ніколи не виставляються на передовій. Тобто бути захопленими ворогом вони фактично не можуть. Ми говоримо про захист глибокого тилу", - додав він.

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