Безвізу з ЄС нічого не загрожує, – Кулеба
13 жовтня 2021 , 14:15Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив. Всі заяви про загрози інтеграції України не мають перспектив.
Кулеба звернув увагу, що на саміті "Україна – ЄС" не було жодних розмов про загрози безвізу. На думку дипломата, це свідчить про фейки щодо цієї теми.
До теми В ЄС запевнили, що скасування безвізу для України – навіть не на порядку денному
Загроз немає
Міністр вважає, що це просто фейки окремих політичних сил або демотивуючі політичні заяви про кризу у відносинах між Україною та ЄС.
Безвізу України і нашій інтеграції до ЄС нічого не загрожує,
– заспокоїв Кулеба.
Чутки про загрози для безвізу: що відомо
- У ЗМІ поширювали інформацію, що деякі країни ЄС хочуть скасувати безвізовий режим з Україною. Причиною називали низку зловживань та неповне виконання критеріїв безвізу.
- У Міністерстві закордонних справ одразу спростували ці чутки та запевнили, що не варто хвилюватися, адже для цього немає і не може бути жодних причин.
- Таку ж заяву зробив і президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Він назвав новину про скасування безвізу "фейком".
- В Євросоюзі згодом заявили, що не розглядають можливість скасування безвізового режиму для українців. Це питання навіть не перебуває на порядку денному.