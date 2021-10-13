Безвізу з ЄС нічого не загрожує, – Кулеба

Кулеба звернув увагу, що на саміті "Україна – ЄС" не було жодних розмов про загрози безвізу. На думку дипломата, це свідчить про фейки щодо цієї теми.

До теми В ЄС запевнили, що скасування безвізу для України – навіть не на порядку денному

Загроз немає

Міністр вважає, що це просто фейки окремих політичних сил або демотивуючі політичні заяви про кризу у відносинах між Україною та ЄС.

Безвізу України і нашій інтеграції до ЄС нічого не загрожує,

– заспокоїв Кулеба.