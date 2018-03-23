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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Що таке BFF: чи справді абревіатура перевіряє надійність профілю у Facebook

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BFF: що це таке та чи перевіряє безпеку акаунту у Facebook
BFF: що це таке та чи перевіряє безпеку акаунту у Facebook / naijadailyfeed.com

Після новин про масштабний витік приватних даних із Facebook, в мережі почали ширитись чутки про "чарівну" абревіатуру BFF, яка начебто може перевірити рівень захисту вашого профілю у Facebook

Так, багато користувачів переконані, що достатньо вбити у коментарі абревіатуру BFF, і система покаже наскільки ваш профіль захищений. Маркером стане колір, яким підсвітиться абревіатура – якщо вона буде зеленого кольору, то акаунт захищений. Якщо ж BFF засвітиться червоним чи чорним, то ваш профіль у небезпеці і його легко можуть зламати.

Читайте також: Скандал із витоком даних у Facebook: як захистити приватні дані

Однак, такі чутки не більше ніж фейк.

Що таке BFF?

Насправді BFF є для Facebook словом-тригером. Тобто ця абревіатура в будь-якому випадку буде підсвічуватись зеленим, при наведенні курсора на ці букви з’являється спеціальна анімація. Абревіатура BFF розшифровується як best friends forever (найкращі друзі назавжди).

До речі, такими ж словами-тригерами є you’re the best, best wishes, you got this, rad, congratulations. При цьому список таких слів постійно збільшується.

Читайте також: Скандал навколо найбільшого витоку даних у Facebook: хто винен та як це стало можливим?

Що відомо про скандал із витоком приватних даних із Facebook? Нещодавно стало відомо про витік даних із приватних профілів у Facebook. Жертвами стали близько 50 мільйонів сторінок. Доступ до цих даних отримала приватна компанія з аналізу даних Cambridge Analytica (CA).

Це стало можливим завдяки додатку thisismydigitallife, який у 2014 році створив Олександр Коган, професор Кембриджського університету Великобританії. Додаток пропонував сотням тисяч юзерів пройти психологічний тест. Окрім результатів тестування, користувачі також дозволяли обробляти дані про своїх друзів із соцмережі. Так було зібрано відомості із близько 50 мільйонів профілів. Цю інформацію у Когана і викупила Cambridge Analytica, яка працювала над президентською кампанією Дональда Трампа під час виборів у 2016 році.

Теги: Техно Мережа Скандал Facebook Інтернет
Джерело: 24 Канал
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