Як Медведчук купував вугілля у бойовиків: Bihus.Info показали 3 частину "прослушки" кума Путіна

Журналісти у понеділок, 31 травня, оприлюднили третю частину розслідування про так звані "плівки Медведчука". Цього разу мовиться про закупівлю вугілля в окупантів Донбасу.

На так званих "плівках Медведчука" людина з голосом, схожим на голос кума Путіна, домовлялася про постачання вугілля від окупантів. Розмова ведеться з лідерами бойовиків – Олександром Захарченком та Володимиром Кононовим.

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І поки влада запевняла, що Україна купувати вугілля у бойовиків не буде, Медведчук уже два місяці вів переговори,

– мовиться у розслідуванні.

Опубліковані розмови свідчать, що Медведчук нібито пообіцяв заступнику глави тогочасного російського уряду Дмитру Козаку, що Україна купуватиме вугілля в окупантів Донеччини та Луганщини через фірму-посередника. Згодом вона продасть вугілля "Центренерго".

Окрім того, Медведчук начебто пропонував, що Україна платитиме окупантам за вугілля продовольством. Однак у Росії наполягали, що їм потрібні гроші.

У розслідуванні Bihus.Info мовиться, що саме Медведчук запропонував, щоб Кремль шантажував Україну дефіцитом вугілля.

Першу частину оплати бойовикам відправили 31 грудня 2014 року. Гроші бойовикам за вугілля возила СБУ.

"Після передачі грошей бойовики не відправили вугілля в Україну, і перед другим траншем Медведчуку довелося просити Москву вплинути на своїх маріонеток", – зауважили розслідувачі.

Кремль "натиснув", і вугілля таки відправили.

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"Плівки Медведчука": про що мовилося у попередніх частинах