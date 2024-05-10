У бік Липців і Вовчанська – контрударні заходи: Генштаб поширив свіжу інформацію про Харківщину

Ситуація на Харківщині залишається складною, але Сили оборони контролюють ситуацію. Командування армії заявляє про контрударні заходи в районі Липців і Вовчанська, де намагаються наступати росіяни.

Як зазначають в Генеральному штабі, станом на вечір 10 травня українські захисники тримають оборону. Загарбники не полишають спроб здійснювати наступальні дії, проте наші воїни завдають контрударів.

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Важка ситуація на Харківщині

Окрім боїв в районі Липців та Вовчанська, тривають битви за населені пункти біля кордону, які фактично перебували в сірій зоні. Йдеться про Стрілече, Пильне та Борисівку, а також терени в районі Олійникового та Огірцевого.

На Харківщині тривають оборонні бої проти спроб російських окупантів вести наступальні дії та просуватись в глибину території нашої держави. В напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ Харківської області продовжуються контрударні заходи. Ворог застосовує піхоту та техніку,

– йдеться у повідомленні.

Генштаб наголошує: Сили оборони України діють на підготовлених оборонних рубежах. Наші бійці здійснюють вогневе ураження, маючи за завдання зірвати наступ ворога та знищити якомога більше окупантів.

Рішення на посилення наших бойових підрозділів будуть реалізовані,

– додають в командуванні Збройних Сил України.

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Контекст: що потрібно знати