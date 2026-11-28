Україна не може погодитися на виведення військ із Донбасу, якого вимагає російський диктатор Володимир Путін. Це стало б моральним надломом для всієї країни, вважає командувач Угруповання військ "Центр" Андрій Білецький.

Про це він заявив в інтерв'ю американському виданню The Washington Post, опублікованому 28 листопада.

Чому Білецький вважає здачу Донбасу неприйнятною?

За словами бригадного генерала, Україна не може залишити людей і території напризволяще. Він наголосив, що відведення українських військ із Донбасу мало б серйозні наслідки для морального стану всього суспільства.

Якщо ми відійдемо, просто залишивши людей і землю напризволяще, це стане моральним надломом для всієї країни,

– сказав Білецький.

Який варіант завершення війни Білецький вважає реалістичним?

Найреалістичнішим сценарієм командувач назвав заморожування війни вздовж нинішньої лінії фронту. На його думку, таке питання може стати актуальним через п'ять-шість місяців, коли стане зрозуміло, що Росія не наближається до встановлення повного контролю над Донбасом, а навпаки – втрачає позиції.

Білецький вважає, що Україна має змусити Росію усвідомити недосяжність її територіальних цілей.

Ми повинні змусити росіян побачити, що їхня мета, яку вони вже звузили, недосяжна,

– наголосив бригадний генерал.

Раніше Володимир Зеленський пояснив, чому вважає відступ українських військ із Донбасу неприйнятним і чим це може обернутися для України. Президент наголосив, що добровільно залишити власну землю означало б програти війну.