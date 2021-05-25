Білий дім і Кремль погодили зустріч Путіна і Байдена: місце та час

Сполучені Штати та Росія погодили місце та дату зустрічі Джо Байдена та Володимира Путіна. Вона відбудеться 16 червня у Женеві.

На сайті Білого дому з'явилася заява прессекретарки Джен Псакі щодо дати та місця зустрічі президента США Джо Байдена та глави Росії Володимира Путіна.

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Зустріч Байдена та Путіна: заява США

Президент Байден зустрінеться з президентом Путіним у Женеві (Швейцарія) 16 червня 2021 року,

– йдеться у повідомленні.

Лідери держав обговорять весь спектр нагальних питань, оскільки Вашингтон "прагне відновити передбачуваність та стабільність відносин між США та Росією".

Кремль підтвердив інформацію

Також аналогічна інформація про дату та час зустрічі президентів з'явилася і на сайті Кремля.

Москва повідомила, що під час зустрічі Байден та Путін обговорять

стан і перспективи подальшого розвитку російсько-американських відносин,

проблематику стратегічної стабільності,

актуальні питання міжнародного порядку денного, зокрема взаємодію в боротьбі з пандемією коронавірусу,

врегулювання регіональних конфліктів.

Деталі майбутньої зустрічі Байдена та Путіна: основне