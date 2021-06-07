Білий дім передумав запрошувати Зеленського після зміни керівництва "Нафтогазу", – ЗМІ

7 червня 2021 , 06:34
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Джерело:

Axios

Білий дім розглядав можливість запросити президента Володимира Зеленського у Вашингтон для зустрічі з американським колегою Джо Байденом. Це мало відбутися ще до розмови політика з очільником Кремля Володимиром Путіним. Однак Вашингтон нібито передумав після зміни керівництва "Нафтогазу".

Чому українського президента не запросять у США

Зеленського планували запросити у Вашингтон до 16 червня. Адже саме на цю дату запланована зустріч американського та російського президентів. Таку інформацію виданню повідомило джерело в Адміністрації глави США.

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Білий дім відмовився просувати зустріч після рішення Зеленського змінити керівництво державної енергетичної компанії "Нафтогаз". Цей крок викликав стурбованість в Адміністрації, що він відмовився від зусиль щодо боротьби з корупцією,
– мовиться у повідомленні.

Раніше Зеленський припускав, що консультації з Байденом до зустрічі з Путіним можуть і не відбутися через щільний графік. Водночас він наголосив, що такий вибір буде лише за США і якщо зустрічі не буде, то це стане "великою помилкою".

У відповідь на запитання, що означатиме, якщо Байден зустрінеться з Путіним раніше, ніж із Зеленським, президент сказав: "Це відповідь і геополітичне бачення: є "імперії", є великі держави світу, а є всі решта".

Що відомо про кадрові зміни у "Нафтогазі"

  • 28 квітня уряд звільнив Андрія Коболєва з посади голови НАК "Нафтогаз України". Новим очільником компанії призначили Юрія Вітренка.
  • Через це члени наглядової ради компанії подали у відставка. Згодом, на прохання уряду, вони погодилися працювати до завершення конкурсу на посади нових.
  • Європейський Союз та міжнародні організації закликали Україну дотримуватися норм корпоративного управління. Вони закликали Київ підтвердити свій курс на реформи.
  • Згодом 3 ключових співробітників покинули компанію. Це – директорка зі зв'язків з державними регуляторними органами та зацікавленими сторонами Альона Осмоловська, радниця голови правління Лана Зеркаль, а також радник попереднього голови правління Вадим Гламаздін.
Зверніть увагу! Зустріч Путіна та Байдена відбудеться у Женеві. Серед низки тем для обговорення є також ситуація в Україні. Раніше Зеленський казав, що зустріч двох політиків буде "правильною та вчасною". Водночас він наголошував. що обговорювати українські питання без України – неправильно.
Автор: Софія Мінджоса