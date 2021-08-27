Білий Дім підтвердив: плани щодо зустрічі Зеленського й Байдена в силі

27 серпня 2021 , 23:03
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Джерело:

The White House

Володимир Зеленський і Джо Байден зустрінуться у Вашингтоні, як це заплановано. Наразі немає жодних ознак того, що зустріч перенесуть.

Зустріч Володимира Зеленського і Джо Байдена запланована на 31 серпня. Офіційне підтвердження надав Білий Дім.

Нещодавно В ОП розповіли, які угоди Україна підпише у межах візиту Зеленського до США

Про плани Байдена наступного тижня розповіла американським ЗМІ його прессекретарка. 

На наступному тижні президент буде приймати президента України Зеленського в Білому домі,
– сказала прессекретарка Байдена Джен Псакі. 

"Індикаторів перенесення немає"

Принаймні так майбутню зустріч в ефірі одного з телеканалів охарактеризував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він зазначив, що немає жодних ознак, які б свідчили про перенесення. За словами Кулеби, візит Зеленського до США погоджений на 99%.

Станом на зараз жодних індикаторів з Вашингтона про можливість перенесення візиту немає. Вчора у Вашингтоні тривала активна підготовка до візиту президента України з американської сторони,
– розповів глава МЗС.

Візит Зеленського до США

  • Візит Володимира Зеленського до США розпочнеться 28 серпня.
  • За інформацією ЗМІ, президент прилетить у Чикаго, де зустрінеться з українською діаспорою для святкування Дня Незалежності України.
  • Головний візит – зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена – запланована на 31 серпня.
  • Опісля він полетить у Сан-Франциско: детального плану візитів у цьому місті наразі немає.
  • У МЗС розповіли, що формат передбачатиме не лише зустріч делегацій, а й розмову віч-на-віч.
Автор: Вероніка Климська