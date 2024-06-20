Білий дім підтвердив, що США передаватимуть Україні всі вироблені ракети для Patriot і NASAMS

США вирішили змінити пріоритети постачання озброєнь іноземним державам. Відтепер Вашингтон насамперед постачатиме ракети для систем ППО Patriot і NASAMS насамперед Україні.

Цю інформацію підтвердив представник Білого дому Джон Кірбі. За його словами, Вашингтон прийняв "потрібне рішення".

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США передаватимуть Україні всі вироблені ракети для Patriot і NASAMS

За словами Кірбі, США ухвалили складне, але необхідне рішення "змінити пріоритети найближчих запланованих постачань військової продукції іноземним державам".

Зокрема це стосується ракет для Patriot і NASAMS, аби вони насамперед надходили нашій державі.

Ми змінимо пріоритети в постачанні цієї продукції, щоб ракети, які сходять з конвеєра, тепер були поставлені Україні. Постачання ракет, які замовили інші союзники, буде відкладено,

– заявив представник Білого дому.

Нагадаємо, минулого тижня під час візиту до Італії Джо Байден заявив, що він заручився зобов'язаннями щодо постачання додаткових систем ППО в Україну. Зокрема ракетних батарей Patriot.

Таке оголошення США закріпить зобов'язання Байдена перед Києвом і забезпечить Україні отримання систем Patriot, необхідних для захисту міст і критично важливої інфраструктури.

Напередодні ЗМІ повідомляли, що Сполучені Штати нададуть Україні нову партію ракет для Patriot першочергово. Через це Швейцарії на зброю доведеться чекати довше.

. Швейцарія восени 2023 року підписала зі США контракт на закупівлю ракет. Його мета – посилити швейцарську ППО.