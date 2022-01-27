Білий дім поки не ухвалив рішення про санкції щодо Путіна, – ЗМІ

Джо Байден заявив, що може ввести персональні санкції проти Володимира Путіна, якщо Росія піде у наступ на Україну. Однак США поки вирішили цього не робити.

Про це заявила журналістка телеканалу CBS Маргарет Бреннан з посиланням на власні джерела. За її даними, заходи щодо Путіна призвели б до "технічних труднощів".

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"США могли б запровадити санкції проти Путіна, але вирішили поки що не робити цього", – заявила журналістка.

За словами Маргарет Бреннан, більш ефективним у цій ситуації буде тиск на олігархів, близьких до Путіна, їхні бізнес-структури та банківські рахунки.

Якщо ви вводите санкції проти тих, з ким хочете вести переговори, як вони подорожуватимуть? У плані координації усе також ускладнюється,

– додала журналістка.

У Кремлі заявили, що санкції особисто проти Володимира Путіна йому не нашкодять. Загалом санкції проти російських чиновників там назвали політично деструктивними.

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