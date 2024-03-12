Білий дім сьогодні оголосить про відправку ракет ATACMS в Україну, – Politico

Білий дім скоро оголосить про новий пакет допомоги для України. ЗМІ заявили, що до нього нарешті увійдуть довгоочікувані ракети ATACMS.

Видання Politico заявило, що у вівторок 12 березня Білий дім оголосить, що відправить Україну далекобійні ракети ATACMS. Про це журналістам розповіли американські чиновники, знайомі із переговорами.

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Україна отримає старішу версію ATACMS

За словами однієї з офіційних осіб, до пакета входитиме кілька засобів APAM – старіша версія системи ATACMS великої дальності, яка може долати відстань приблизно в 160 кілометрів та нести боєголовки, що містять сотні касетних бомб.

За словами двох чиновників, до траншу також увійдуть додаткові снаряди для 155-мм гаубиць та керованої ракетної системи залпового вогню.

Нагадаємо, що США вперше відправили першу партію ATACMS середньої дальності восени 2023 року. Використання цих ракет поставило під загрозу весь сухопутний російський коридор на окупованій частині півдня України.

Крім того, ці ракети стали серйозною загрозою для російських авіабаз на території України (на північ від Криму) і ускладнило використання Росією ударних гелікоптерів.

19 лютого 2024 року телеканал NBC News повідомив, що президент США Джо Байден розглядає можливість надання Україні системи ATACMS більшої дальності.

Хоч ATACMS мають меншу дальність, ніж британські Storm Shadow чи французькі SCALP, однак їхня потужність це може компенсувати.

Що відомо про новий пакет допомоги