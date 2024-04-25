"Відчули наслідки": у США визнали, що через затримку з допомогою Україна втратила Авдіївку

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван оцінив масштаби втрат українських територій через затримку у військовій допомозі. Він визнав, що через неспроможність Конгресу схвалити додаткове фінансування російські сили змогли захопити частину територій на сході.

Україна протягом тривалого часу очікувала позитивного рішення Конгресу США щодо пакета військової допомоги. Збройні Сили України потерпали від нестачі потрібного озброєння, яке необхідне задля ведення боротьби.

Дивіться також Радісні вигуки з окопів, – Байден розповів про реакцію ЗСУ, коли голосували за допомогу

Наслідки затримки відчули в Україні

Джейк Салліван під час брифінгу у Білому домі визнав, що через відтягування Конгресом схвалення військової допомоги для нашої держави російські загарбники змогли захопити частину територій на сході України.

Коментуючи схвалення додаткового фінансування для союзників Сполучених Штатів, зокрема для України, радник президента США з національної безпеки визнав, що на цей процес було витрачено "занадто багато" часу.

Наслідки затримки відчули в Україні. За останні пів року Україна була змушена економити боєприпаси, і це призвело до втрати частини території на сході, зокрема Авдіївки,

– заявив він.

Радник Байдена зауважив, що поточний пакет військової допомоги США у розмірі 1 мільярда доларів "є чудовою новиною для України". Однак Збройні Сили України й досі перебувають під жорстким тиском окупантів на полі бою.

До того ж він згадав спроби наступу росіян на місто Часів Яр і населені пункти на захід від Авдіївки ціною великих втрат. Посадовець додав, що цілком можливо, що протягом наступних років Росія може здобути додаткові тактичні досягнення.

"Факт полягає в тому, що в нас піде певний час, аби вийти з тієї ями, яку утворила піврічна затримка до схвалення Конгресом додаткового фінансування", – запевнив представник Білого дому.

Що відомо про прийняття закону щодо допомоги