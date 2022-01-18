Білий дім вважає Росію здатною атакувати Україну будь-якої миті

В адміністрації Джо Байдена не виключають, що Росія може розпочати вторгнення на територію України будь-якої миті. Саме Путін створив цю кризу.

Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу, що відбувся у вівторок, 17 січня.

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Зараз ми знаходимось у стані, коли Росія може будь-якої миті почати атаку в Україні,

– сказала вона.

Джен Псакі наголосила, що "Путін створив цю кризу, зібравши сто тисяч російських військових уздовж кордонів України. Це включає і нещодавнє перекидання сил до Білорусі".

Війська Росіля біля України: що відомо

Восени американські ЗМІ писали, що Росія стягує війська до кордону з Україною. ГУР МОУ підтвердила таку інформацію. Попередили, що агресор може напасти у січні – лютому.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що кількість російських солдатів біля кордонів може зростати. Він наголосив, що нашій державі протистоїть мільйонне військо.

Водночас Дмитро Кулеба наголосив, що Україна не планує наступальну операцію на Донбасі.

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