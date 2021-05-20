Як ми можемо зупинити майже завершений проєкт, – Білий дім про "Північний потік-2"

У Білому домі повідомили, що наразі не бачать можливості зупинити проєкт "Північний потік-2". Водночас адміністрація президента Джо Байдена переконує, що їхня позиція щодо цього питання не змінилася.
Прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі заявила, що коли Байден обійняв посаду президента, "Північний потік-2" був реалізований на 95%. Окрім того, політикиня нагадала: Штати вводили санкції проти газопроводу.
Актуально Верховна Рада звернеться до Конгресу США: проситимуть санкції проти "Північного потоку-2"
Коли президент (Байден – 24 канал) приступив до виконання обов'язків, 95% трубопроводу було побудовано, і ми продовжуємо говорити про те, що це погана ідея і нехороший план. Як можемо ми зупинити реалізований в іншій країні проєкт, закінчений на 95 відсотків,
– зауважила Псакі.
За словами політикині, офіційний Вашингтон вже "вжив значних кроків" проти "Північного потоку-2".
Позиція України
- Володимир Зеленський розповів, що однією з загроз для України наразі є зняття санкцій США з "Північного потоку-2". Український лідер припускає такий розвиток подій.
- Зеленський зауважив: "є великий ризик, що вони можуть натиснути на США".
- Президент заявив: якщо США знімуть санкції з проєкту, це буде програш безпосередньо Джо Байдена.
- Реалізація "Північного потоку-2" стане серйозною перемогою Росії.
- Якщо газопровід запрацює, це призведе до нового розподілу сил і впливів.