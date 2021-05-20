Як ми можемо зупинити майже завершений проєкт, – Білий дім про "Північний потік-2"

20 травня 2021 , 19:04
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Джерело:

Твітер The White House

У Білому домі повідомили, що наразі не бачать можливості зупинити проєкт "Північний потік-2". Водночас адміністрація президента Джо Байдена переконує, що їхня позиція щодо цього питання не змінилася.

Прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі заявила, що коли Байден обійняв посаду президента, "Північний потік-2" був реалізований на 95%. Окрім того, політикиня нагадала: Штати вводили санкції проти газопроводу.

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Коли президент (Байден – 24 канал) приступив до виконання обов'язків, 95% трубопроводу було побудовано, і ми продовжуємо говорити про те, що це погана ідея і нехороший план. Як можемо ми зупинити реалізований в іншій країні проєкт, закінчений на 95 відсотків,
– зауважила Псакі.

За словами політикині, офіційний Вашингтон вже "вжив значних кроків" проти "Північного потоку-2".

Позиція України

  • Володимир Зеленський розповів, що однією з загроз для України наразі є зняття санкцій США з "Північного потоку-2". Український лідер припускає такий розвиток подій.
  • Зеленський зауважив: "є великий ризик, що вони можуть натиснути на США".
  • Президент заявив: якщо США знімуть санкції з проєкту, це буде програш безпосередньо Джо Байдена.
  • Реалізація "Північного потоку-2" стане серйозною перемогою Росії. 
  • Якщо газопровід запрацює, це призведе до нового розподілу сил і впливів.
Автор: Мар'яна Бекало