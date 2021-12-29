У Білому домі кажуть, що Зеленський і Байден незабаром проведуть телефонну розмову

Володимир Зеленський і Джо Байден найближчим часом проведуть телефонну розмову. Однак наразі точна дата перемовин президентів невідома.

Водночас варто очікувати, що глави України та США залишатимуться у тісному контакті. Про це виданню повідомив високопосадовець Ради з національної безпеки Сполучених Штатів.

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У нас немає точної дати дзвінка, але скоро вони знову поспілкуються. Гадаю, обидва президенти вважають, що існує справжня цінність безпосередньої взаємодії лідера з лідером,

– сказав він.

Посадовець додав: "Ми перебуваємо у моменті кризи, зважаючи на скупчення військ Росії, і щоб адресувати цю проблему та знайти шлях деескалації, знадобиться високий рівень взаємодії".

Ймовірні теми розмови президентів

У Білому домі також зазначили, що передусім, тема обговорень стосуватиметься:

скупчення російських військ на кордоні України;

дипломатичних шляхів розв'язання війни на Донбасі.

Попередня розмова Зеленського та Байдена

Володимир Зеленський і Джо Байден поспілкувалися телефоном ввечері 9 грудня.

Розмова президентів Сполучених Штатів Америки та України тривала півтори години.

В ОП поінформували, що основною темою перемовин лідерів двох держав була безпекова ситуація навколо українських кордонів і перспективи її мирного врегулювання.

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