У Білому домі назвали дату зустрічі Байдена з Сі Цзіньпіном

Білий дім підтвердив, що Джо Байден матиме зустріч із Сі Цзіньпіном у Сан-Франциско. Лідери США та Китаю зустрінуться вже наступного тижня.

У Білому домі повідомили, що Джо Байден та Сі Цзіньпін проведуть особисту зустріч у Сан-Франциско 15 листопада.

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Про що розмовлятимуть лідери США та Китаю

Це буде сьома офіційна зустріч двох лідерів за часи президентства Байдена, але друга особиста в форматі "офлайн".

Повідомляється, що лідери обговорять питання двосторонніх відносин США та КНР і важливість відновлення відкритих ліній зв’язку між військовими обох країн. Крім цього, глави держав зачеплять ряд регіональних і глобальних питань.

Журналісти CNN зазначають, що зіткнувшись з каскадним конфліктом на Близькому Сході та жорстокою війною в Україні, Байден прагне запобігти вибуху нової світової кризи. Саме тому відновлення певної стабільності у відносинах Вашингтона та Пекіна є одним із пріоритетів його зовнішньої політики, навіть попри загострення глобальної напруженості.

Зокрема, тому на порядку денному перебувають конфлікти в Ізраїлі та Україні. При цьому також обговорюватиметься співпраця США та Китаю у змінах клімату та боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Крім того, сторони розглянуть розбіжності з питань прав людини та військової ескалації у Південно-Китайському морі та навколо Тайваню.

Чого США очікують від переговорів

У США розуміють, що переговори навряд чи призведуть до значних покращень відносин з Китаєм. Але той факт, що зустріч взагалі відбудеться, розглядається помічниками Білого дому як позитивний знак.

Офіційні особи США заявили, що лідери сподіваються розробити "рамку" для управління успішними конкурентними відносинами між двома державами для того, щоб прояснити неправильні уявлення та уникнути сюрпризів.

Зустріч, яка відбудеться на тлі великих зборів лідерів тихоокеанських країн у Каліфорнії, готувалася кілька місяців.